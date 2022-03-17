Рядом с аэропортом Тюмени хотят построить кладбище и детский сад

В Тюмени планируют обустроить микрорайон, в котором находится аэропорт Рощино Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени пройдут общественные обсуждения по обустройству микрорайона Утешево, на территории которого расположен местный аэропорт Рощино. Решение об этом было принято в городском департаменте земельных отношений и градостроительства. Проектом, в частности, предусмотрено строительство спортивного центра, детского сада и обустройство кладбища.

«Департаменту земельных отношений и градостроительства администрации города Тюмени обеспечить размещение материалов документации по планировке территории в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности. Провести общественные обсуждения по проекту изменений в проект планировки территории планировочного района № 18 „Утешевский“, утвержденный постановлением администрации города от 13.01.2014», — указано в документации проекта.

Там сообщается, что в микрорайоне Утешево запланировано строительство ряда социальных объектов. В том числе, детского сада, спортивного центра и дома культуры. «Планируемые к размещению объекты капитального строительства регионального значения: лечебно-профилактическая медицинская организация; дошкольная образовательная организация; организация дополнительного образования (ДЮСШ); объект культурно-досугового (клубного) типа (учреждение культуры клубного типа); кладбище», — отмечено в документе.

Также проектом предусмотрено строительство дорог и других объектов инфраструктуры. Результаты общественных обсуждений по обустройству микрорайона Утешево должны быть опубликованы до 15 апреля.

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