Певица Дубцова откроет Паралимпиаду в ХМАО гимном России. Инсайд

18 марта 2022 в 17:20 Размер текста - 17 +

Исполнительница также споет несколько песен из собственного репертуара Фото: Личная страница Ирины Дубцовой в Instagram новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Певица Ирина Дубцова исполнит гимн России на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями мероприятия. «На официальной части Ирина Дубцова споет гимн РФ. На неофициальный части — уже другие произведения. Сколько будет длиться вторая часть, неизвестно. Видимо, сколько будет плясаться», — рассказал инсайдер. Организаторы рассчитывают, что официальная часть продлится не более часа. На ней ожидается выступление помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Но пока неизвестно, успеют ли все прилететь на мероприятие. Останутся ли они на концерте Дубцовой, зависит от их настроения, констатировал один из организаторов Игр. Во время торжественной части будет также небольшая концертная программа, музыкальный и видеопролог в начале, а также красочное шоу. Салют не запланирован: все-таки участники и гости будут находиться в здании — в КТЦ «Югра-Классик». Известно, что во время мероприятия будет работать сурдопереводчик. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Певица Ирина Дубцова исполнит гимн России на церемонии открытия зимних Паралимпийских игр «Мы вместе. Спорт» в Ханты-Мансийске (ХМАО). Об этом сообщил источник URA.RU, знакомый с деталями мероприятия. «На официальной части Ирина Дубцова споет гимн РФ. На неофициальный части — уже другие произведения. Сколько будет длиться вторая часть, неизвестно. Видимо, сколько будет плясаться», — рассказал инсайдер. Организаторы рассчитывают, что официальная часть продлится не более часа. На ней ожидается выступление помощника президента РФ Игоря Левитина, министра спорта РФ Олега Матыцина, полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Но пока неизвестно, успеют ли все прилететь на мероприятие. Останутся ли они на концерте Дубцовой, зависит от их настроения, констатировал один из организаторов Игр. Во время торжественной части будет также небольшая концертная программа, музыкальный и видеопролог в начале, а также красочное шоу. Салют не запланирован: все-таки участники и гости будут находиться в здании — в КТЦ «Югра-Классик». Известно, что во время мероприятия будет работать сурдопереводчик. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.