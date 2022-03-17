Квартира была выставлена на аукцион (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Макушино Курганской области выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 210 686 рублей. На момент написания новости, эта квартира была самой дешевой среди трехкомнатных на сайте Avito, которые продают в регионе.

«Oткpытое акциoнepное общеcтво „Pоссийcкиe жeлeзные доpoги“, в лицe филиaлa „Южно-Уральcкaя жeлезная дoрoгa“, пpoводит oткрытый аукцион <…> на зaключeние догoвopа купли-прoдaжи oбъекта нeдвижимoгo имущeствa. Трехкомнатнaя квартира, площадью 72,8 кв. м», — указано в объявлении.

В объявлении указано, что квартира расположена в двухэтажном доме. Представители продавца отметили, что в квартире необходимо провести ремонт.

Ранее в недостроенном доме Кургана продавали квартиру, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.

Стоимость квартиры оценили в 210 686 рублей Скрин: сайт Avito