В городе Макушино Курганской области выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 210 686 рублей. На момент написания новости, эта квартира была самой дешевой среди трехкомнатных на сайте Avito, которые продают в регионе.
«Oткpытое акциoнepное общеcтво „Pоссийcкиe жeлeзные доpoги“, в лицe филиaлa „Южно-Уральcкaя жeлезная дoрoгa“, пpoводит oткрытый аукцион <…> на зaключeние догoвopа купли-прoдaжи oбъекта нeдвижимoгo имущeствa. Трехкомнатнaя квартира, площадью 72,8 кв. м», — указано в объявлении.
В объявлении указано, что квартира расположена в двухэтажном доме. Представители продавца отметили, что в квартире необходимо провести ремонт.
Ранее в недостроенном доме Кургана продавали квартиру, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.
В городе Макушино Курганской области выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 210 686 рублей. На момент написания новости, эта квартира была самой дешевой среди трехкомнатных на сайте Avito, которые продают в регионе. «Oткpытое акциoнepное общеcтво „Pоссийcкиe жeлeзные доpoги“, в лицe филиaлa „Южно-Уральcкaя жeлезная дoрoгa“, пpoводит oткрытый аукцион <…> на зaключeние догoвopа купли-прoдaжи oбъекта нeдвижимoгo имущeствa. Трехкомнатнaя квартира, площадью 72,8 кв. м», — указано в объявлении. В объявлении указано, что квартира расположена в двухэтажном доме. Представители продавца отметили, что в квартире необходимо провести ремонт. Ранее в недостроенном доме Кургана продавали квартиру, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.