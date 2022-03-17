17 марта 2022

В Курганской области продают самую дешевую квартиру. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дети. Пенсионеры. Курган, многоэтажный дом, квартира, многоквартирный дом, многоэтажка
Квартира была выставлена на аукцион (архивное фото) Фото:

В городе Макушино Курганской области выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 210 686 рублей. На момент написания новости, эта квартира была самой дешевой среди трехкомнатных на сайте Avito, которые продают в регионе.

«Oткpытое акциoнepное общеcтво „Pоссийcкиe жeлeзные доpoги“, в лицe филиaлa „Южно-Уральcкaя жeлезная дoрoгa“, пpoводит oткрытый аукцион <…> на зaключeние догoвopа купли-прoдaжи oбъекта нeдвижимoгo имущeствa. Трехкомнатнaя квартира, площадью 72,8 кв. м», — указано в объявлении.

В объявлении указано, что квартира расположена в двухэтажном доме. Представители продавца отметили, что в квартире необходимо провести ремонт.

Ранее в недостроенном доме Кургана продавали квартиру, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.

Стоимость квартиры оценили в 210 686 рублей

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В городе Макушино Курганской области выставили на аукцион трехкомнатную квартиру за 210 686 рублей. На момент написания новости, эта квартира была самой дешевой среди трехкомнатных на сайте Avito, которые продают в регионе. «Oткpытое акциoнepное общеcтво „Pоссийcкиe жeлeзные доpoги“, в лицe филиaлa „Южно-Уральcкaя жeлезная дoрoгa“, пpoводит oткрытый аукцион <…> на зaключeние догoвopа купли-прoдaжи oбъекта нeдвижимoгo имущeствa. Трехкомнатнaя квартира, площадью 72,8 кв. м», — указано в объявлении. В объявлении указано, что квартира расположена в двухэтажном доме. Представители продавца отметили, что в квартире необходимо провести ремонт. Ранее в недостроенном доме Кургана продавали квартиру, которая была самой дорогой в городе. Продавец оценил ее в 16 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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