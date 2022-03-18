Пассажирка вытолкала хулиганов из автобуса в Екатеринбурге

Подростки ели в салоне автобуса, громко обсуждали всех пассажиров и матерились Фото: Анна Майорова © URA.RU

В екатеринбургском автобусе маршрута №056 девушка вытолкала троих подростков, которые мешали пассажирам. Инцидент произошел 18 марта, об этом сообщает корреспондент URA.RU, оказавшийся на месте событий.

«Трое подростков ели еду из контейнера, громко обсуждали находящихся вокруг людей, включая кондуктора, и матерились. Пассажиры начали им делать замечания, после чего с ними в перепалку вступила молодая девушка. Когда водитель раскрыл двери на остановке у ТРЦ „Гринвич“ ей каким-то образом удалось их вышвырнуть из автобуса», — сообщает корреспондент агентства.

Уточняется — кондуктор заметил, что один из юношей начал есть из контейнера стоя, и сделал ему замечание, после чего парень убрал контейнер. Позднее, хулиган сел и вновь взялся за еду.

В компании «Декар-бас», обслуживающей маршрут №056, данные об инциденте подтвердили. На предприятии заявили, что кондуктор сделал подросткам замечания, после чего те удалились в дальнюю от него сторону салона. Затем конфликт разгорелся между подростками и пассажиркой.

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