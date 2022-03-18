Пассажирка вытолкала хулиганов из автобуса в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общественный транспорт Екатеринбурга, остановка, автобус
Подростки ели в салоне автобуса, громко обсуждали всех пассажиров и матерились Фото:

В екатеринбургском автобусе маршрута №056 девушка вытолкала троих подростков, которые мешали пассажирам. Инцидент произошел 18 марта, об этом сообщает корреспондент URA.RU, оказавшийся на месте событий.

«Трое подростков ели еду из контейнера, громко обсуждали находящихся вокруг людей, включая кондуктора, и матерились. Пассажиры начали им делать замечания, после чего с ними в перепалку вступила молодая девушка. Когда водитель раскрыл двери на остановке у ТРЦ „Гринвич“ ей каким-то образом удалось их вышвырнуть из автобуса», — сообщает корреспондент агентства.

Уточняется — кондуктор заметил, что один из юношей начал есть из контейнера стоя, и сделал ему замечание, после чего парень убрал контейнер. Позднее, хулиган сел и вновь взялся за еду.

В компании «Декар-бас», обслуживающей маршрут №056, данные об инциденте подтвердили. На предприятии заявили, что кондуктор сделал подросткам замечания, после чего те удалились в дальнюю от него сторону салона. Затем конфликт разгорелся между подростками и пассажиркой.

Если вы стали свидетелем этого или другого подобного инцидента, или просто хотите нам что-то рассказать — напишите нам.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В екатеринбургском автобусе маршрута №056 девушка вытолкала троих подростков, которые мешали пассажирам. Инцидент произошел 18 марта, об этом сообщает корреспондент URA.RU, оказавшийся на месте событий. «Трое подростков ели еду из контейнера, громко обсуждали находящихся вокруг людей, включая кондуктора, и матерились. Пассажиры начали им делать замечания, после чего с ними в перепалку вступила молодая девушка. Когда водитель раскрыл двери на остановке у ТРЦ „Гринвич“ ей каким-то образом удалось их вышвырнуть из автобуса», — сообщает корреспондент агентства. Уточняется — кондуктор заметил, что один из юношей начал есть из контейнера стоя, и сделал ему замечание, после чего парень убрал контейнер. Позднее, хулиган сел и вновь взялся за еду. В компании «Декар-бас», обслуживающей маршрут №056, данные об инциденте подтвердили. На предприятии заявили, что кондуктор сделал подросткам замечания, после чего те удалились в дальнюю от него сторону салона. Затем конфликт разгорелся между подростками и пассажиркой. Если вы стали свидетелем этого или другого подобного инцидента, или просто хотите нам что-то рассказать — напишите нам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...