Вирусолог назвал самый опасный штамм коронавируса за всю пандемию

19 марта 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

«Дельта» обладает большей летальностью, чем «Омикрон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 За все время пандемии коронавируса, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Если мы поднимаем максимальную летальность, тогда „Дельта“. У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме „Дельты“. Но на максимуме „Дельты“ у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. „Дельта“ получается самой опасной», — сказал Александр Чепурнов. Вирусолог отметил, что «Омикрон» превосходит «Дельту» только с точки зрения скорости распространения. «„Омикрон“ оказался инфективнее в пять раз. В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — уточнил он. Штамм SARS-CoV-2 «Дельта» впервые был обнаружен в Индии. От уханьского варианта коронавируса его отличают несколько особенностей: сокращенный инкубационный период, повышенный уровень вирусной нагрузки, более длительное выведение возбудителя из организма. Штамм «Омикрон» появился в ноябре 2021 года в ЮАР. С его приходом во многих странах обновились рекорды заболеваемости. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За все время пандемии коронавируса, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Если мы поднимаем максимальную летальность, тогда „Дельта“. У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме „Дельты“. Но на максимуме „Дельты“ у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. „Дельта“ получается самой опасной», — сказал Александр Чепурнов. Вирусолог отметил, что «Омикрон» превосходит «Дельту» только с точки зрения скорости распространения. «„Омикрон“ оказался инфективнее в пять раз. В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — уточнил он. Штамм SARS-CoV-2 «Дельта» впервые был обнаружен в Индии. От уханьского варианта коронавируса его отличают несколько особенностей: сокращенный инкубационный период, повышенный уровень вирусной нагрузки, более длительное выведение возбудителя из организма. Штамм «Омикрон» появился в ноябре 2021 года в ЮАР. С его приходом во многих странах обновились рекорды заболеваемости.