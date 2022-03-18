18 марта 2022

Вирусолог назвал самый опасный штамм коронавируса за всю пандемию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Денис Проценко в инфекционном госпитале. Красная зона. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, медицина, врачи, защитная одежда, доктор, коронавирус, сиз, ковид, противочумной костюм, красная зона, инфекционный центр, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
«Дельта» обладает большей летальностью, чем «Омикрон» Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

За все время пандемии коронавируса, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Если мы поднимаем максимальную летальность, тогда „Дельта“. У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме „Дельты“. Но на максимуме „Дельты“ у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. „Дельта“ получается самой опасной», — сказал Александр Чепурнов.

Вирусолог отметил, что «Омикрон» превосходит «Дельту» только с точки зрения скорости распространения. «„Омикрон“ оказался инфективнее в пять раз. В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — уточнил он.

Штамм SARS-CoV-2 «Дельта» впервые был обнаружен в Индии. От уханьского варианта коронавируса его отличают несколько особенностей: сокращенный инкубационный период, повышенный уровень вирусной нагрузки, более длительное выведение возбудителя из организма. Штамм «Омикрон» появился в ноябре 2021 года в ЮАР. С его приходом во многих странах обновились рекорды заболеваемости.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За все время пандемии коронавируса, которая длится больше двух лет, самым опасным штаммом стала «Дельта». Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов. «Если мы поднимаем максимальную летальность, тогда „Дельта“. У нас неделю назад был такой же уровень заболеваемости как на максимуме „Дельты“. Но на максимуме „Дельты“ у нас погибало 1200-1300 человек в день, а сейчас погибает порядка 500-600, поэтому мы и сами с вами по-другому реагируем на эти вещи. „Дельта“ получается самой опасной», — сказал Александр Чепурнов. Вирусолог отметил, что «Омикрон» превосходит «Дельту» только с точки зрения скорости распространения. «„Омикрон“ оказался инфективнее в пять раз. В пять раз больше людей он заражал на пике, но летальность при этом была ниже», — уточнил он. Штамм SARS-CoV-2 «Дельта» впервые был обнаружен в Индии. От уханьского варианта коронавируса его отличают несколько особенностей: сокращенный инкубационный период, повышенный уровень вирусной нагрузки, более длительное выведение возбудителя из организма. Штамм «Омикрон» появился в ноябре 2021 года в ЮАР. С его приходом во многих странах обновились рекорды заболеваемости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...