Президент России Владимир Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 24». «Мне приходят в голову слова из священного писания. Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Владимир Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. Глава государства Владимир Путин приехал на концерт-митинг в Лужниках, организованный в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Его речи предшествовали выступления деятелей культуры.