Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам

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Послание президента. Москва, портрет, путин владимир
Путин посетил мероприятие в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ Фото:

Президент России Владимир Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 24».

«Мне приходят в голову слова из священного писания. Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Владимир Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках.

Глава государства Владимир Путин приехал на концерт-митинг в Лужниках, организованный в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Его речи предшествовали выступления деятелей культуры.

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Президент России Владимир Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 24». «Мне приходят в голову слова из священного писания. Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Владимир Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. Глава государства Владимир Путин приехал на концерт-митинг в Лужниках, организованный в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Его речи предшествовали выступления деятелей культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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