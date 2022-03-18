Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам 18 марта 2022 в 18:56 Размер текста - 17 + Путин посетил мероприятие в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 24». «Мне приходят в голову слова из священного писания. Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Владимир Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. Глава государства Владимир Путин приехал на концерт-митинг в Лужниках, организованный в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Его речи предшествовали выступления деятелей культуры. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент России Владимир Путин процитировал Библию, обращаясь к россиянам. Трансляция концерта велась на телеканале «Россия 24». «Мне приходят в голову слова из священного писания. Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих», — сказал Владимир Путин во время своего выступления на концерте в Лужниках. Глава государства Владимир Путин приехал на концерт-митинг в Лужниках, организованный в честь восьмилетия присоединения Крыма к РФ. Его речи предшествовали выступления деятелей культуры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям