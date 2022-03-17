Жители ХМАО вышли на митинг в честь воссоединения Крыма и России. Фоторепортаж

18 марта 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

На митинг-концерт в Ханты-Мансийске вышли больше пяти тысяч человек Фото: Сергей Русанов © URA.RU Больше пяти тысяч жителей Ханты-Мансийска вышло на митинг-концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины «Крымской весны». Он стал одним из самых масштабных массовых мероприятий в истории города за последние годы, передает корреспондент URA.RU. К поздравлениям присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова. В своей речи она отметила, что в ХМАО и в Крыму есть города побратимы. «Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки, города-побратимы. А теперь мы все вместе. Я хочу поблагодарить всех югорчан за гостеприимство, за миролюбие, за доброту, которой у нас без границ. И Крым, и Югра — это регионы многонациональные. В свое время крымчане приняли судьбоносное решение и вернулись домой», — сказала глава региона. В 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Это событие в стране отмечается ежегодно массовыми концертами. Собравшиеся на мероприятии в Ханты-Мансийске ходили с флагами России, а также баннерами «Zа мир», «Zа Президента», «Zа Россию». По предварительным данным, которые озвучили в мэрии Ханты-Мансийска, в митинге приняли участие больше пяти тысяч человек. Митинг-концерт прошел на центральной площади Ханты-Мансийска Корреспондент URA.RU В мэрии заявили, что в мероприятии участвовало больше пяти тысяч человек Корреспондент URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила перед жителями города Корреспондент URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Больше пяти тысяч жителей Ханты-Мансийска вышло на митинг-концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины «Крымской весны». Он стал одним из самых масштабных массовых мероприятий в истории города за последние годы, передает корреспондент URA.RU. К поздравлениям присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова. В своей речи она отметила, что в ХМАО и в Крыму есть города побратимы. «Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки, города-побратимы. А теперь мы все вместе. Я хочу поблагодарить всех югорчан за гостеприимство, за миролюбие, за доброту, которой у нас без границ. И Крым, и Югра — это регионы многонациональные. В свое время крымчане приняли судьбоносное решение и вернулись домой», — сказала глава региона. В 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Это событие в стране отмечается ежегодно массовыми концертами. Собравшиеся на мероприятии в Ханты-Мансийске ходили с флагами России, а также баннерами «Zа мир», «Zа Президента», «Zа Россию». По предварительным данным, которые озвучили в мэрии Ханты-Мансийска, в митинге приняли участие больше пяти тысяч человек.