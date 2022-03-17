Больше пяти тысяч жителей Ханты-Мансийска вышло на митинг-концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины «Крымской весны». Он стал одним из самых масштабных массовых мероприятий в истории города за последние годы, передает корреспондент URA.RU.
К поздравлениям присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова. В своей речи она отметила, что в ХМАО и в Крыму есть города побратимы. «Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки, города-побратимы. А теперь мы все вместе. Я хочу поблагодарить всех югорчан за гостеприимство, за миролюбие, за доброту, которой у нас без границ. И Крым, и Югра — это регионы многонациональные. В свое время крымчане приняли судьбоносное решение и вернулись домой», — сказала глава региона.
В 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Это событие в стране отмечается ежегодно массовыми концертами. Собравшиеся на мероприятии в Ханты-Мансийске ходили с флагами России, а также баннерами «Zа мир», «Zа Президента», «Zа Россию». По предварительным данным, которые озвучили в мэрии Ханты-Мансийска, в митинге приняли участие больше пяти тысяч человек.
Митинг-концерт прошел на центральной площади Ханты-Мансийска
Корреспондент URA.RU
В мэрии заявили, что в мероприятии участвовало больше пяти тысяч человек
Корреспондент URA.RU
Губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила перед жителями города
Больше пяти тысяч жителей Ханты-Мансийска вышло на митинг-концерт, посвященный празднованию восьмой годовщины «Крымской весны». Он стал одним из самых масштабных массовых мероприятий в истории города за последние годы, передает корреспондент URA.RU. К поздравлениям присоединилась губернатор Югры Наталья Комарова. В своей речи она отметила, что в ХМАО и в Крыму есть города побратимы. «Нижневартовск и Евпатория, Урай и Саки, города-побратимы. А теперь мы все вместе. Я хочу поблагодарить всех югорчан за гостеприимство, за миролюбие, за доброту, которой у нас без границ. И Крым, и Югра — это регионы многонациональные. В свое время крымчане приняли судьбоносное решение и вернулись домой», — сказала глава региона. В 2014 году был подписан договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России. Это событие в стране отмечается ежегодно массовыми концертами. Собравшиеся на мероприятии в Ханты-Мансийске ходили с флагами России, а также баннерами «Zа мир», «Zа Президента», «Zа Россию». По предварительным данным, которые озвучили в мэрии Ханты-Мансийска, в митинге приняли участие больше пяти тысяч человек.