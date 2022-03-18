Работы стартуют в апреле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское управление госохраны объектов культурного наследия разрешило ремонт Исторического сквера в самом центре Екатеринбурга, который задумала городская администрация. Соответствующее заключение экспертов, подготовленное по заказу МКУ «Городское благоустройство», опубликовано на сайте ведомства.

«Реализация проектных решений, предусмотренных проектной документацией, и соответствующие мероприятия, содержащиеся в разделах указанной документации, не оказывают негативного влияния на объекты культурного наследия, в необходимой и достаточной мере обеспечивают их сохранность, способствуют приспособлению к современным условиям», — указано в документе.

Впервые о планах мэрии провести в 2022 году в Историческом сквере большую реконструкцию стало известно в июне 2021-го, когда об этом объявил мэр Алексей Орлов. Он говорил, что работы начнутся в апреле. Они включат в себя ремонт тротуара, ремонт и замену бордюров, а также устройство недостающих, выравнивание и замену люков, укладку рулонного газона на месте существующего, замену скамеек и урн, ремонт лестниц и подпорных стен. Кроме того, планируется укладка серой плитки вместо бехатона.

Ранее также сообщалось, что к Универсиаде-2023 Исторический сквер визуально переделают под главный парк студенческих игр. Его разделят на несколько зон, выполненных в конструктивистском стиле. Здесь будут проходить концерты, интерактивные шоу, мастер-классы и фестивали.

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