Спасатели ЦВО приготовились встречать экипаж космического корабля

Спасатели ЦВО обеспечивают безопасность запуска космического корабля (архивное фото) Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Спасатели Центрального военного округа (ЦВО) приведены в готовность №1 для обеспечения запуска «Союза МС-21» с космодрома Байконур (Казахстан). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Авиационные и наземные силы поисково-спасательной группы Центрального военного округа (ЦВО) приведены в готовность №1 для обеспечения безопасности первого в 2022 году запуска с космодрома Байконур ракеты-носителя „Союз-2.1а“ с пилотируемым кораблем „Союз МС-21“», — говорится в релизе ЦВО.

По траектории полета «Союза» расположились авиационные и наземные поисково-спасательные, инженерно-технические группы и бригады военных медиков. Они готовы к немедленным действиям по обеспечению безопасности экипажа космического корабля. Всего в оперативных районах на территории России и Казахстана дежурит около 150 военнослужащих ЦВО, вертолеты, самолеты, а также наземная техника.

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем и экипажем 67-й экспедиции на МКС запланирован на пятницу, 18 марта, на 18:55 по московскому времени. Как ранее сообщало URA.RU, на орбиту отправится полностью российский экипаж: командир Олег Артемьев, бортинженеры — Денис Матвеев и Сергей Корсаков.