Полпред Якушев нашел плюсы в проведении Паралимпиады в ХМАО

18 марта 2022 в 20:00 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев уверен, что соревнования пройдут на высочайшее уровне Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Проведение зимних Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске — повод реализовать накопленный опыт в проведении крупных соревнований. Своим мнением во время церемонии открытия поделился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Паралимпиада в ХМАО — наша альтернатива пекинским стартам, от участия в которых наши и белорусские спортсмены были отстранены в последнюю минуту. Мы очень тяжело пережили этот момент. Сегодня хотелось бы говорить о хороших, добрых эмоциях. Принимать соревнования в Ханты-Мансийске большая честь для УрФО. Югра — поистине спортивный регион. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев. Владимир Якушев уточнил, что соревнования уже стартовали на спортивных площадках Ханты-Мансийска. «Все мы каждый день видим, как это все происходит в бескомпромиссной борьбе. Но кроме этого, еще существует простое человеческое общение. Вся атмосфера наполнена добрыми, хорошими эмоциями. И все мы с вами наблюдаем, что сегодня столбики в Ханты-Мансийске поползли вверх, потому что до вашего приезда температура здесь была практически -30. И все это благодаря тому, что вы привезли прекрасную погоду и согрели Ханты-Мансийск своими добрыми сердцами», — рассказал полпред. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Проведение зимних Паралимпийских игр в Ханты-Мансийске — повод реализовать накопленный опыт в проведении крупных соревнований. Своим мнением во время церемонии открытия поделился полпред президента России в УрФО Владимир Якушев. «Паралимпиада в ХМАО — наша альтернатива пекинским стартам, от участия в которых наши и белорусские спортсмены были отстранены в последнюю минуту. Мы очень тяжело пережили этот момент. Сегодня хотелось бы говорить о хороших, добрых эмоциях. Принимать соревнования в Ханты-Мансийске большая честь для УрФО. Югра — поистине спортивный регион. Здесь есть вся необходимая инфраструктура для тренировок и состязаний разного уровня, накоплен опыт в проведении всероссийских и международных соревнований. Все это позволило организовать зимние игры в рекордно короткие сроки. И я не сомневаюсь, что они пройдут на высочайшее уровне», — отметил Якушев. Владимир Якушев уточнил, что соревнования уже стартовали на спортивных площадках Ханты-Мансийска. «Все мы каждый день видим, как это все происходит в бескомпромиссной борьбе. Но кроме этого, еще существует простое человеческое общение. Вся атмосфера наполнена добрыми, хорошими эмоциями. И все мы с вами наблюдаем, что сегодня столбики в Ханты-Мансийске поползли вверх, потому что до вашего приезда температура здесь была практически -30. И все это благодаря тому, что вы привезли прекрасную погоду и согрели Ханты-Мансийск своими добрыми сердцами», — рассказал полпред. В соревнованиях в Ханты-Мансийске принимают участие спортсмены из Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организован после того, как 3 марта российские и белорусские спортсмены были отстранены от Паралимпиады в Пекине, которая проходила с 4 по 13 марта. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.