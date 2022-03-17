Губернатор ХМАО оценила новые полномочия глав регионов

Губернатор ХМАО Наталья Комарова оценила новые полномочия глав регионов Фото: Центр социальных медиа Югры

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала «важнейшими инструментами» в борьбе с санкционным давлением новые полномочия глав регионов, которыми наделил их президент РФ Владимир Путин. Об этом она заявила во время визита председателя Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Югру. Видео размещено на сайте уральского полпредства.

«Это, безусловно, важнейший инструмент оперативного влияния и работы на каждой территории. То, что необходимо было, и Владимир Владимирович Путин в данном случае оформил это юридически. Мы уже можем совсем по-другому, и оперативно конкретно точечно со всей долей ответственности принимать соответствующие решения», — прокомментировала Комарова.

Председатель Совфеда в свою очередь заявила, что находится под большим впечатлением от увиденного за время визита в Югру: «Действительно, Ханты-Мансийский автономный округ является лидером по многим показателям экономического и социального развития. За этим большой труд и ваш Наталья Владимировна и людей, живущих на этой земле. Очень важно, чтобы вы смогли выстроить такой баланс интересов властей и бизнеса в регионе».

URA.RU ранее сообщало, что спикер Совфеда сделала заявление о санкциях в отношении России, которые ввели западные страны. Санкции стали ответной реакцией на проведение спецоперации России в Украине, которая началась 24 февраля. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.

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