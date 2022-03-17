Матвиенко сделала заявление о санкциях во время визита в ХМАО

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для российского государства сейчас одна из главных задач — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций. Об этом было сказано в ходе ее визита в ХМАО, сообщается на сайте Совета Федерации.
«Это нелегкое время, но это — и время возможностей», — считает глава СФ. Она подчеркнула, что главная задача сейчас — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций», — указано на сайте Совфеда. Матвиенко в ходе визита в Югру провела 17 марта в Когалыме, где провела встречу с руководством компании «ЛУКОЙЛ».
В ходе совещания президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сообщил, что в отношениях между компанией и региональными властями ХМАО — Югры наработан большой опыт взаимодействия, который соответствуют лучшим практикам в этой сфере. Он отметил, что концерн активно развивает производственные проекты на территории округа. В нынешнее сложное время компания ищет возможности для того, чтобы не только сохранить, но и нарастить свои промышленные показатели, добычу нефти.
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в округе работают достаточно большое число компаний, реализующих социальные проекты. Они развивают инфраструктуру городов и поселков, способствуют более комфортному проживанию граждан. А губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе выстроены эффективные отношения с нефтяниками. Благодаря им удается развивать социальную инфраструктуру в ХМАО.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для российского государства сейчас одна из главных задач — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций. Об этом было сказано в ходе ее визита в ХМАО, сообщается на сайте Совета Федерации. «Это нелегкое время, но это — и время возможностей», — считает глава СФ. Она подчеркнула, что главная задача сейчас — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций», — указано на сайте Совфеда. Матвиенко в ходе визита в Югру провела 17 марта в Когалыме, где провела встречу с руководством компании «ЛУКОЙЛ». В ходе совещания президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сообщил, что в отношениях между компанией и региональными властями ХМАО — Югры наработан большой опыт взаимодействия, который соответствуют лучшим практикам в этой сфере. Он отметил, что концерн активно развивает производственные проекты на территории округа. В нынешнее сложное время компания ищет возможности для того, чтобы не только сохранить, но и нарастить свои промышленные показатели, добычу нефти. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в округе работают достаточно большое число компаний, реализующих социальные проекты. Они развивают инфраструктуру городов и поселков, способствуют более комфортному проживанию граждан. А губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе выстроены эффективные отношения с нефтяниками. Благодаря им удается развивать социальную инфраструктуру в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители.