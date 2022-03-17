Матвиенко сделала заявление о санкциях во время визита в ХМАО

17 марта 2022 в 21:18 Размер текста - 17 +

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила главную задачу, стоящую перед государством Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для российского государства сейчас одна из главных задач — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций. Об этом было сказано в ходе ее визита в ХМАО, сообщается на сайте Совета Федерации. «Это нелегкое время, но это — и время возможностей», — считает глава СФ. Она подчеркнула, что главная задача сейчас — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций», — указано на сайте Совфеда. Матвиенко в ходе визита в Югру провела 17 марта в Когалыме, где провела встречу с руководством компании «ЛУКОЙЛ». В ходе совещания президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сообщил, что в отношениях между компанией и региональными властями ХМАО — Югры наработан большой опыт взаимодействия, который соответствуют лучшим практикам в этой сфере. Он отметил, что концерн активно развивает производственные проекты на территории округа. В нынешнее сложное время компания ищет возможности для того, чтобы не только сохранить, но и нарастить свои промышленные показатели, добычу нефти. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в округе работают достаточно большое число компаний, реализующих социальные проекты. Они развивают инфраструктуру городов и поселков, способствуют более комфортному проживанию граждан. А губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе выстроены эффективные отношения с нефтяниками. Благодаря им удается развивать социальную инфраструктуру в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что для российского государства сейчас одна из главных задач — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций. Об этом было сказано в ходе ее визита в ХМАО, сообщается на сайте Совета Федерации. «Это нелегкое время, но это — и время возможностей», — считает глава СФ. Она подчеркнула, что главная задача сейчас — наиболее быстрыми темпами минимизировать последствия зарубежных санкций», — указано на сайте Совфеда. Матвиенко в ходе визита в Югру провела 17 марта в Когалыме, где провела встречу с руководством компании «ЛУКОЙЛ». В ходе совещания президент «ЛУКОЙЛа» Вагит Алекперов сообщил, что в отношениях между компанией и региональными властями ХМАО — Югры наработан большой опыт взаимодействия, который соответствуют лучшим практикам в этой сфере. Он отметил, что концерн активно развивает производственные проекты на территории округа. В нынешнее сложное время компания ищет возможности для того, чтобы не только сохранить, но и нарастить свои промышленные показатели, добычу нефти. Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал, что в округе работают достаточно большое число компаний, реализующих социальные проекты. Они развивают инфраструктуру городов и поселков, способствуют более комфортному проживанию граждан. А губернатор Югры Наталья Комарова заявила, что в регионе выстроены эффективные отношения с нефтяниками. Благодаря им удается развивать социальную инфраструктуру в ХМАО. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Ханты-Мансийском округе ожидают визита спикера Совфеда. Инсайдеры агентства предполагали, что визит Матвиенко связан с масштабными экономическими санкциями против России из-за специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. В частности, США запретили инвестировать и импортировать российские энергоносители.