Путин осудил спортивных чиновников, отлучивших РФ от Паралимпиады

18 марта 2022 в 21:11 Размер текста - 17 +

Владимир Путин осудил спортивных чиновников за отстранение РФ и Беларуси от участия в Паралимпиаде-2022 Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отказе России и Белоруссии в участии на Паралимпиаде-2022 в Пекине является тяжелым ударом для олимпийского движения. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. «Тяжелым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма „коллективной ответственности“, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро. Все это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых — ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов», — отметил президент России. URA.RU ранее писало о том, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в XIII Паралимпийских играх-2022. Причиной стали необоснованно жесткие санкции со стороны иностранных государств, вызванные проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным. Позже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований. Вооруженные столкновения на территории Луганской и Донецкой народных республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этой территории. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) об отказе России и Белоруссии в участии на Паралимпиаде-2022 в Пекине является тяжелым ударом для олимпийского движения. С соответствующим заявлением выступил президент России Владимир Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля. «Тяжелым ударом для олимпийского движения стало использование чиновниками от международного спорта противоправного механизма „коллективной ответственности“, который впервые запустили летом 2016 года на Играх в Рио-де-Жанейро. Все это приводит не только к утрате авторитета и независимости важных для развития мирового спорта организаций, но и к попранию норм Олимпийской хартии, в числе которых — ключевой тезис о том, что Игры являются соревнованием не стран, а атлетов», — отметил президент России. URA.RU ранее писало о том, что спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в XIII Паралимпийских играх-2022. Причиной стали необоснованно жесткие санкции со стороны иностранных государств, вызванные проведением спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины, которая началась 24 февраля. Ее проведение было инициировано президентом России Владимиром Путиным. Позже заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что паралимпийские игры «Мы вместе. Спорт» пройдут в Ханты-Мансийском автономном округе. По его поручению, Минспорта в ближайшее время определит даты проведения соревнований. Вооруженные столкновения на территории Луганской и Донецкой народных республик начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия на этой территории. На данный момент угроза вторжения в республики устранена.