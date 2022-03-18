18 марта 2022

В США назвали условие отмены санкций против России

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша
США не собирались вводить санкции против РФ навсегда, заявила представитель Госдепа Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

США готовы отменить санкции против Москвы, если российская спецоперация на Украине будет остановлена, а ее суверенитет будет восстановлен. Об этом на брифинге заявила представитель Госдепартамента США высокого ранга.

«[Санкции] являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <…>, перестанут использовать», — приводит слова представителя Госдепа ТАСС. Она подчеркнула, что США не подразумевают, что антироссийские санкции будут перманентными.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала состоялись четыре раунда переговоров российских и украинских дипломатов. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры, отмечает Life.

По словам российского лидера, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 7-7,2%, пишет «Национальная служба новостей».

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США готовы отменить санкции против Москвы, если российская спецоперация на Украине будет остановлена, а ее суверенитет будет восстановлен. Об этом на брифинге заявила представитель Госдепартамента США высокого ранга. «[Санкции] являются инструментом, и, если мы увидим результаты, которых мы пытаемся достичь в плане прекращения российской агрессии, восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, то, как мы надеемся, многие из инструментов, которые мы применяем <…>, перестанут использовать», — приводит слова представителя Госдепа ТАСС. Она подчеркнула, что США не подразумевают, что антироссийские санкции будут перманентными. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала состоялись четыре раунда переговоров российских и украинских дипломатов. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу. В заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель ограничений, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. В ответ на это Россия ввела ответные меры, отмечает Life. По словам российского лидера, шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. В 2022 году реальные располагаемые доходы россиян могут снизиться на 7-7,2%, пишет «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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