В США раскрыли цель введения санкций против РФ

19 марта 2022 в 02:54 Размер текста - 17 +

Блинкен заявил, что санкции сохранятся до изменения курса Москвы Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Америка ввела ограничения против России, чтобы повлиять на ее поведение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, рестрикции сохранятся до изменения курса Москвы. «Безусловно, нет цели сохранять все это навечно. Цель санкций — изменить поведение России», — передает слова Блинкена ТАСС. Генсек рекомендовал «быть готовым, что санкционное давление продлится определенное время». Желаемый США результат получится достичь не сразу, считает он. Запад начал активно вводить санкции после начала спецоперации на Украине. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Америка ввела ограничения против России, чтобы повлиять на ее поведение. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, рестрикции сохранятся до изменения курса Москвы. «Безусловно, нет цели сохранять все это навечно. Цель санкций — изменить поведение России», — передает слова Блинкена ТАСС. Генсек рекомендовал «быть готовым, что санкционное давление продлится определенное время». Желаемый США результат получится достичь не сразу, считает он. Запад начал активно вводить санкции после начала спецоперации на Украине. В своих заявлениях лидеры западных стран, объясняя цель санкций, говорили, что они должны нанести удар по всей отечественной экономике, социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.