В Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Введение рестрикций не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.
«У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — цитирует Псаки РИА «Новости». Псаки добавила, что Байден ясно изложил лидеру КНР Си Цзиньпиню возможные последствия, но публично они не будут озвучены.
За время спецоперации США ввели масштабные санкции против России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения призваны изменить поведение РФ и сохранятся до смены курса Москвы. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.
США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Введение рестрикций не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — цитирует Псаки РИА «Новости». Псаки добавила, что Байден ясно изложил лидеру КНР Си Цзиньпиню возможные последствия, но публично они не будут озвучены. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. За время спецоперации США ввели масштабные санкции против России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения призваны изменить поведение РФ и сохранятся до смены курса Москвы. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.