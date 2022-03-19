В Белом доме пригрозили Китаю санкциями за поддержку России

19 марта 2022 в 03:07 Размер текста - 17 +

Китаю пригрозили санкциями за поддержку России Фото: poeloq /Flickr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Введение рестрикций не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — цитирует Псаки РИА «Новости». Псаки добавила, что Байден ясно изложил лидеру КНР Си Цзиньпиню возможные последствия, но публично они не будут озвучены. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. За время спецоперации США ввели масштабные санкции против России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения призваны изменить поведение РФ и сохранятся до смены курса Москвы. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США пригрозили Китаю санкциями за поддержку России. Введение рестрикций не исключила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. «У нас есть ряд инструментов, которые могут быть рассмотрены, и санкции — один из инструментов», — цитирует Псаки РИА «Новости». Псаки добавила, что Байден ясно изложил лидеру КНР Си Цзиньпиню возможные последствия, но публично они не будут озвучены. Россия ранее начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. В США осудили начало спецоперации. Президент США Джо Байден и глава Госдепа Энтони Блинкен пригрозили Китаю «последствиями» в случае, если страна поддержит Россию. За время спецоперации США ввели масштабные санкции против России. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, ограничения призваны изменить поведение РФ и сохранятся до смены курса Москвы. Президент России Владимир Путин заявлял, что шаги, направленные на ухудшение жизни миллионов людей, имеют все признаки агрессии, войны экономическими, политическими, информационными средствами.