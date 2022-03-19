Советник Зеленского сделал прогноз по переговорам с Россией

Переговоры России и Украины могут продлиться несколько недель, считает Подоляк Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Такой прогноз озвучил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с агентством Bloomberg.

«Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше», — заявил Подоляк. ‎«Этот процесс может затянуться дольше», учитывая количество взаимоисключающих позиций, добавил он. По его словам, украинская сторона «определенно не собирается идти» на ряд уступков.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.