Советник Зеленского сделал прогноз по переговорам с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины
Переговоры России и Украины могут продлиться несколько недель, считает Подоляк Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Такой прогноз озвучил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с агентством Bloomberg.

«Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше», — заявил Подоляк. ‎«Этот процесс может затянуться дольше», учитывая количество взаимоисключающих позиций, добавил он. По его словам, украинская сторона «определенно не собирается идти» на ряд уступков.

24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.

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Российско-украинские переговоры могут продлиться несколько недель или дольше. Такой прогноз озвучил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского, член украинской делегации Михаил Подоляк в беседе с агентством Bloomberg. «Мирные переговоры могут продлиться несколько недель или дольше», — заявил Подоляк. ‎«Этот процесс может затянуться дольше», учитывая количество взаимоисключающих позиций, добавил он. По его словам, украинская сторона «определенно не собирается идти» на ряд уступков. 24 февраля Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. С момента ее начала прошли четыре раунда российско-украинских переговоров. Одним из главных требований РФ является возврат Украины к нейтральному статусу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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