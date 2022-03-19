Военные РФ эвакуировали из Херсона 112 россиян и иностранцев

Военные эвакуировали граждан в Россию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военные эвакуировали из Херсонской области в Россию 112 иностранцев и россиян. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Накануне из Херсонской области Украины на территорию РФ в город Армянск Республики Крым военнослужащими Южного военного округа было доставлено 112 граждан Узбекистана, Сербии, США, Ливана, Туниса, Грузии, Украины и России», — сообщается на сайте Минобороны России. Военные обеспечили безопасность погрузки и при перемещении в Россию.

Российские военные организовали эвакуацию по просьбе посольств в помощи по безопасному вывозу граждан из Украины, а также по заявкам от иностранцев. С начала спецоперации в Россию из Херсонской области доставили 400 иностранцев, отметили в ведомстве.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Оккупировать территорию Россия не планирует, заявлял он. По словам главы государства, целями стали денацификация и демилитаризация. Ранее российская армия взяла под контроль Херсонскую область, что фактически отрезало Киев от выхода к Азовскому морю, передает «Федеральное агентство новостей». В Минобороны Украины признали потерю выхода к нему. В занятом Херсоне и других населенных пунктах налаживают взаимодействие с местной администрацией для избегания провокаций со стороны вооруженных сил Украины и неудобства для населения.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам