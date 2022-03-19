РИА «Новости»: Украина признала потерю выхода к Азовскому морю

Украина признала, что потеряла выход к Азовскому морю Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Минобороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА «Новости» .

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в оперативной сводке Минобороны Украины. Информацию приводит РИА «Новости».

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина российская армия наносит удары только по военным объектам и не планирует оккупацию страны. Ранее военный эксперт предсказывал, что взятие под контроль Мариуполя закроет для Украины выход в Азовское море.