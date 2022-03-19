РИА «Новости»: Украина признала потерю выхода к Азовскому морю

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Черное море. Новороссийск, черное море, порт, новороссийск, порт новороссийска
Украина признала, что потеряла выход к Азовскому морю Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Минобороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в оперативной сводке Минобороны Украины. Информацию приводит РИА «Новости».

Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина российская армия наносит удары только по военным объектам и не планирует оккупацию страны. Ранее военный эксперт предсказывал, что взятие под контроль Мариуполя закроет для Украины выход в Азовское море.

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Минобороны Украины признало, что вооруженные силы страны потеряли выход к Азовскому морю. Об этом сообщает РИА «Новости». «Частично оккупанты достигли успеха в Донецком оперативном районе — временно лишили Украину выхода к Азовскому морю», — говорится в оперативной сводке Минобороны Украины. Информацию приводит РИА «Новости». Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина российская армия наносит удары только по военным объектам и не планирует оккупацию страны. Ранее военный эксперт предсказывал, что взятие под контроль Мариуполя закроет для Украины выход в Азовское море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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