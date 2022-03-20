50-летний сноубордист из России не переживал из-за Паралимпиады. «Ну отстранили и отстранили»

20 марта 2022 в 10:41 Размер текста - 17 +

При этом спортсмен хотел бы быть частью сборной России в Паралимпиаде в 2026 году, если страну допустят Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паралимпийские игры-2022 Изменить ситуацию с отстранением сборной России от Паралимпиады в Пекине было нельзя. Но и переживать из-за этого не стоит, уверен самый возрастной участник соревнований от РФ, 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев. «Мы все взрослые люди [в сборной России]. Мы должны понимать: если тебя отстранили, ты хоть заревись, но не поможешь этому. Все, решение есть. Для меня это точно такие же соревнования, как Кубок мира и любые другие турниры. Это те же самые спортсмены, которые выступали на Кубках мира. Новых никого я не увидел [на Паралимпиаде в Пекине]. Для меня — ну отстранили и отстранили. Шмотки забрали, живем дальше, готовимся к другим соревнованиям», — убежден Латышев. Сноубордист также уверен, что даже если четыре года или больше человек ждал Паралимпиаду, он готовился не только к ней: «У тебя параллельно идет поддерживание здорового образа жизни и подготовка к каким-то основным стартам, к сезону. Я всегда считал, что одно другому не мешает. Спорт — это твоя жизнь, твой образ жизни. Тренируйся и выступай». При этом спортсмен хотел бы быть частью сборной России в Паралимпиаде, если через четыре года страну допустят. 19 марта на Паралимпийских играх в ХМАО Латышев занял третье место в своем классе по Banked Slalom (дисциплина сноуборда). В зимней Паралимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая проходит с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске, участвуют спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Изменить ситуацию с отстранением сборной России от Паралимпиады в Пекине было нельзя. Но и переживать из-за этого не стоит, уверен самый возрастной участник соревнований от РФ, 50-летний сноубордист Вячеслав Латышев. «Мы все взрослые люди [в сборной России]. Мы должны понимать: если тебя отстранили, ты хоть заревись, но не поможешь этому. Все, решение есть. Для меня это точно такие же соревнования, как Кубок мира и любые другие турниры. Это те же самые спортсмены, которые выступали на Кубках мира. Новых никого я не увидел [на Паралимпиаде в Пекине]. Для меня — ну отстранили и отстранили. Шмотки забрали, живем дальше, готовимся к другим соревнованиям», — убежден Латышев. Сноубордист также уверен, что даже если четыре года или больше человек ждал Паралимпиаду, он готовился не только к ней: «У тебя параллельно идет поддерживание здорового образа жизни и подготовка к каким-то основным стартам, к сезону. Я всегда считал, что одно другому не мешает. Спорт — это твоя жизнь, твой образ жизни. Тренируйся и выступай». При этом спортсмен хотел бы быть частью сборной России в Паралимпиаде, если через четыре года страну допустят. 19 марта на Паралимпийских играх в ХМАО Латышев занял третье место в своем классе по Banked Slalom (дисциплина сноуборда). В зимней Паралимпиаде «Мы вместе. Спорт», которая проходит с 16 по 21 марта в Ханты-Мансийске, участвуют спортсмены из России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Казахстана. Турнир организовали после того, как 3 марта российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине. Это произошло на фоне начала спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины.