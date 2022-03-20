Володин назвал отличие спецоперации РФ от вторжения США в Ирак

20 марта 2022 в 15:34 Размер текста - 17 +

Володин назвал истинную цель вторжения США в Ирак и Ливию Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Произошедшее 19 лет назад вторжение США в Ирак несопоставимо с проведением спецоперации на Украине из-за разницы истинных целей правительств. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. (…) Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», — написал Володин в своем telegram-канале. В 2003 году США и их страны-союзники вторглись в Ирак под предлогом свержения режима Саддама Хусейна. В результате, по разным оценкам, погибло до полумиллиона людей. Председатель Госдумы также напомнил о том, что 11 лет назад власти США развязали военную интервенцию в Ливию, которая привела к гибели мирного населения: Совет по правам человека ООН оценивает число погибших в 10—15 тысяч человек. Тогда Джо Байден был вице-президентом США, а вторжение позже признали ошибкой, что никак не помогло в восстановлении страны. Помимо этого, в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Произошедшее 19 лет назад вторжение США в Ирак несопоставимо с проведением спецоперации на Украине из-за разницы истинных целей правительств. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. (…) Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», — написал Володин в своем telegram-канале. В 2003 году США и их страны-союзники вторглись в Ирак под предлогом свержения режима Саддама Хусейна. В результате, по разным оценкам, погибло до полумиллиона людей. Председатель Госдумы также напомнил о том, что 11 лет назад власти США развязали военную интервенцию в Ливию, которая привела к гибели мирного населения: Совет по правам человека ООН оценивает число погибших в 10—15 тысяч человек. Тогда Джо Байден был вице-президентом США, а вторжение позже признали ошибкой, что никак не помогло в восстановлении страны. Помимо этого, в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда.