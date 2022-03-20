Володин назвал отличие спецоперации РФ от вторжения США в Ирак

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Организационное собрание фракции политической партии
Володин назвал истинную цель вторжения США в Ирак и Ливию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Произошедшее 19 лет назад вторжение США в Ирак несопоставимо с проведением спецоперации на Украине из-за разницы истинных целей правительств. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. (…) Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», — написал Володин в своем telegram-канале.

В 2003 году США и их страны-союзники вторглись в Ирак под предлогом свержения режима Саддама Хусейна. В результате, по разным оценкам, погибло до полумиллиона людей. Председатель Госдумы также напомнил о том, что 11 лет назад власти США развязали военную интервенцию в Ливию, которая привела к гибели мирного населения: Совет по правам человека ООН оценивает число погибших в 10—15 тысяч человек. Тогда Джо Байден был вице-президентом США, а вторжение позже признали ошибкой, что никак не помогло в восстановлении страны. Помимо этого, в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда.

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Произошедшее 19 лет назад вторжение США в Ирак несопоставимо с проведением спецоперации на Украине из-за разницы истинных целей правительств. Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. «Истинная цель Вашингтона была понятна — желание взять под контроль нефтеносные районы Ирака. США всегда находятся там, где есть их экономические интересы. (…) Поэтому, когда Вашингтон начинает учить Россию и вводит санкции, пусть начнет с себя. Наши цели — обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация Украины. Как видите, большая разница», — написал Володин в своем telegram-канале. В 2003 году США и их страны-союзники вторглись в Ирак под предлогом свержения режима Саддама Хусейна. В результате, по разным оценкам, погибло до полумиллиона людей. Председатель Госдумы также напомнил о том, что 11 лет назад власти США развязали военную интервенцию в Ливию, которая привела к гибели мирного населения: Совет по правам человека ООН оценивает число погибших в 10—15 тысяч человек. Тогда Джо Байден был вице-президентом США, а вторжение позже признали ошибкой, что никак не помогло в восстановлении страны. Помимо этого, в 1999 году сенатор Байден инициировал бомбардировки Белграда.
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