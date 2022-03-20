Зеленский продлил военное положение на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Военное положение продлено до 25 апреля Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военное положение на Украине продлено до 25 апреля. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.

«Продлен срок действия военного времени в Украине. С 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады.

Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля и предложил продлить его 15 марта еще на месяц. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Об оккупации Украины, по его словам, речи не идет, а ВС РФ гуманно обращаются с населением. Между тем, ВСУ и нацбатальоны используют мирных жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Военное положение на Украине продлено до 25 апреля. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «Продлен срок действия военного времени в Украине. С 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады. Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля и предложил продлить его 15 марта еще на месяц. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Об оккупации Украины, по его словам, речи не идет, а ВС РФ гуманно обращаются с населением. Между тем, ВСУ и нацбатальоны используют мирных жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...