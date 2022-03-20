Зеленский продлил военное положение на Украине

Военное положение на Украине продлено до 25 апреля. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
«Продлен срок действия военного времени в Украине. С 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады.
Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля и предложил продлить его 15 марта еще на месяц. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Об оккупации Украины, по его словам, речи не идет, а ВС РФ гуманно обращаются с населением. Между тем, ВСУ и нацбатальоны используют мирных жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев.
Военное положение на Украине продлено до 25 апреля. Указ подписал президент страны Владимир Зеленский. «Продлен срок действия военного времени в Украине. С 05 часов 30 минут 26 марта 2022 сроком на 30 суток», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Верховной Рады. Зеленский ввел военное положение на Украине 24 февраля и предложил продлить его 15 марта еще на месяц. Причиной стала спецоперация России. Ее целью президент России Владимир Путин назвал демилитаризацию и денацификацию страны. Об оккупации Украины, по его словам, речи не идет, а ВС РФ гуманно обращаются с населением. Между тем, ВСУ и нацбатальоны используют мирных жителей в качестве живого щита, отказываются обеспечивать безопасность гуманитарных коридоров и не выпускают беженцев.