19 марта 2022
18 марта 2022
17 марта 2022

ФСБ задержала сотрудника тюменского вуза и его сына-чиновника

© Служба новостей «URA.RU»
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Сандаков в суде. Екатеринбург, фсб, конвой
Начальника Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров подохревают в махинациях с землей Фото:

Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.

«Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам.

По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU.

В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам. По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU. В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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