ФСБ задержала сотрудника тюменского вуза и его сына-чиновника

21 марта 2022 в 10:02 Размер текста - 17 +

Начальника Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров подохревают в махинациях с землей Фото: Александр Мамаев © URA.RU Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам. По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU. В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам. По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU. В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.