ФСБ задержала сотрудника тюменского вуза и его сына-чиновника

Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам.
«Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам.
По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU.
В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Сотрудниками ФСБ задержан начальник Службы безопасности Тюменского государственного университета Михаил Захаров и начальник отдела управления земельным фондом, распоряжения федеральным имуществом Управления Росимущества по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО Захар Захаров. Последний, предположительно, является сыном сотрудника вуза. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. «Оба Захаровы задержаны и помещены в СИЗО. Им вменяют создание ОПГ, которая занималась махинациями с земельными участками. С ними работают следователи», — сообщил источник агентства, близкий к правоохранительным структурам. По некоторым данным, ущерб от незаконной деятельности Захаровых составил более 100 млн рублей. Официальный комментарий пресс-службы регионального управления ФСБ ожидается. В Тюменском государственном университете агентству сообщили о том, что следственные действия в отношении Захарова не связаны с его работой в вузе. «Захаров Михаил Александрович в рамках функций в ТюмГУ организовывал контрольно-пропускную деятельность в корпусах. Следственные действия в отношении сотрудника не имеют отношения к его работе в вузе», — пояснили там URA.RU. В пресс-службу МТУ Росимущества в Тюменской области, ХМАО и ЯНАО направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.