Реформатор пенсионной системы решил уйти из Центробанка

21 марта 2022 в 11:20 Размер текста - 17 +

Первый зампред Центробанка Сергей Швецов оставит свой пост с 21 марта Фото: Владимир Андреев © URA.RU Зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов принял решение покинуть свой пост. Отмечается, что он внес большой вклад, в том числе в организации регулирования и надзора за всеми участниками финансового сектора, также в сфере его интересов была реформа системы пенсионных накоплений. «Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов с 21 марта покинет свой пост. Швецов курировал новые для ЦБ направления — защиту прав потребителей, доступность финансовых услуг и финансовую грамотность — и внес большой вклад в превращение Банка России в мегарегулятора», — об этом сообщает издание Forbes. Швецов начал карьеру в ЦБ экономистом сразу после выпуска из МГУ, в 1993 году. В период с 1996 по 2001 год ушел в Ост-Вест Хандельсбанк, но затем вернулся в Банк России. В 2011 году был назначен на должность заместителя председателя, а в 2013 году, когда Банк России стал мегарегулятором, стал первым зампредом, курировавшим данное направление. В сфере интересов Швецова также была реформа системы пенсионных накоплений, которая готовилась несколько последних лет, но до сих пор не реализована. В сентябре 2021 года Швецов, говоря о накоплениях, заявил, что помогать действующим пенсионерам «уже довольно поздно». «Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм», — сказал он. За эти высказывания о пенсионерах пришлось приносить извинения Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Тогда она назвала выражения Швецова «крайне неудачными». Ранее Швецов уже объявлял о намерении покинуть свой пост. Глава наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин не исключил, что после ухода из ЦБ Швецов может возглавить набсовет биржи. Представитель Мосбиржи также сообщил, что комиссия по назначениям и вознаграждениям набсовета сейчас проводит подготовительную работу по планированию персонального состава набсовета на предстоящий год. Акционеры компании имеют право номинировать кандидатов до 1 марта 2022 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Зампред Центрального банка РФ Сергей Швецов принял решение покинуть свой пост. Отмечается, что он внес большой вклад, в том числе в организации регулирования и надзора за всеми участниками финансового сектора, также в сфере его интересов была реформа системы пенсионных накоплений. «Первый заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов с 21 марта покинет свой пост. Швецов курировал новые для ЦБ направления — защиту прав потребителей, доступность финансовых услуг и финансовую грамотность — и внес большой вклад в превращение Банка России в мегарегулятора», — об этом сообщает издание Forbes. Швецов начал карьеру в ЦБ экономистом сразу после выпуска из МГУ, в 1993 году. В период с 1996 по 2001 год ушел в Ост-Вест Хандельсбанк, но затем вернулся в Банк России. В 2011 году был назначен на должность заместителя председателя, а в 2013 году, когда Банк России стал мегарегулятором, стал первым зампредом, курировавшим данное направление. В сфере интересов Швецова также была реформа системы пенсионных накоплений, которая готовилась несколько последних лет, но до сих пор не реализована. В сентябре 2021 года Швецов, говоря о накоплениях, заявил, что помогать действующим пенсионерам «уже довольно поздно». «Помогать нужно гражданину выйти на пенсию с хорошим пенсионным проектом, который прежде всего <…> должен быть сформирован самим гражданином в течение всей жизни. Это называется капитализм», — сказал он. За эти высказывания о пенсионерах пришлось приносить извинения Главе ЦБ Эльвире Набиуллиной. Тогда она назвала выражения Швецова «крайне неудачными». Ранее Швецов уже объявлял о намерении покинуть свой пост. Глава наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин не исключил, что после ухода из ЦБ Швецов может возглавить набсовет биржи. Представитель Мосбиржи также сообщил, что комиссия по назначениям и вознаграждениям набсовета сейчас проводит подготовительную работу по планированию персонального состава набсовета на предстоящий год. Акционеры компании имеют право номинировать кандидатов до 1 марта 2022 года.