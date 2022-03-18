Курганские артисты стали участниками нового шоу на НТВ. Фото

21 марта 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Шоу будет выходить на телеканале НТВ Фото: Олег Черных © URA.RU Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» (Курганская область) принимает участие в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Об этом сообщили представители ансамбля. «Телеканал НТВ запускает оригинальное развлекательное шоу „Страна талантов“. <…> Среди участников шоу — Заслуженный коллектив России ансамбль „Цветень“ ГАУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в сообщении, размещенном в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ведущим нового проекта станет певец Алексей Воробьев. В состав жюри передачи вошли Народная артистка России Надежда Бабкина, Заслуженный артист РФ Борис Галкин, Народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская. Выпуск с выступлением «Цветня» покажут телезрителям в середине апреля. Ранее представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе. Телезрители увидят ансамбль «Цветень» в середине апреля Фото: группа ансамбля «Цветень» в соцсети «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» (Курганская область) принимает участие в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Об этом сообщили представители ансамбля. «Телеканал НТВ запускает оригинальное развлекательное шоу „Страна талантов“. <…> Среди участников шоу — Заслуженный коллектив России ансамбль „Цветень“ ГАУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в сообщении, размещенном в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ведущим нового проекта станет певец Алексей Воробьев. В состав жюри передачи вошли Народная артистка России Надежда Бабкина, Заслуженный артист РФ Борис Галкин, Народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская. Выпуск с выступлением «Цветня» покажут телезрителям в середине апреля. Ранее представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе.