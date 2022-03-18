18 марта 2022

Курганские артисты стали участниками нового шоу на НТВ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Шоу будет выходить на телеканале НТВ Фото:

Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» (Курганская область) принимает участие в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Об этом сообщили представители ансамбля.

«Телеканал НТВ запускает оригинальное развлекательное шоу „Страна талантов“. <…> Среди участников шоу — Заслуженный коллектив России ансамбль „Цветень“ ГАУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в сообщении, размещенном в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте».

Ведущим нового проекта станет певец Алексей Воробьев. В состав жюри передачи вошли Народная артистка России Надежда Бабкина, Заслуженный артист РФ Борис Галкин, Народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская. Выпуск с выступлением «Цветня» покажут телезрителям в середине апреля.

Ранее представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе.

Телезрители увидят ансамбль «Цветень» в середине апреля
Фото:

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Заслуженный коллектив России ансамбль «Цветень» (Курганская область) принимает участие в новом шоу телеканала НТВ «Страна талантов». Об этом сообщили представители ансамбля. «Телеканал НТВ запускает оригинальное развлекательное шоу „Страна талантов“. <…> Среди участников шоу — Заслуженный коллектив России ансамбль „Цветень“ ГАУ „Курганское театрально-концертное объединение“», — указано в сообщении, размещенном в группе ансамбля в соцсети «ВКонтакте». Ведущим нового проекта станет певец Алексей Воробьев. В состав жюри передачи вошли Народная артистка России Надежда Бабкина, Заслуженный артист РФ Борис Галкин, Народный артист России Александр Тихонов, ведущий программы «Поедем, поедим!» Федерико Арнальди и актриса и певица Надежда Ангарская. Выпуск с выступлением «Цветня» покажут телезрителям в середине апреля. Ранее представителей ансамбля пригласили на ток-шоу «Привет, Андрей!», которое выходит на телеканале «Россия 1». Выпуск вышел в эфир в январе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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