20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Свердловчане нашли второго пса на полке с сахаром в «Пятерочке». «Чтобы не тырили»

© Служба новостей «URA.RU»
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Собакам пришлась по вкусу полка с сахаром (архивное фото) Фото:

История с собакой на полке с сахаром в кировградском магазине «Пятерочка» получила продолжение. Местная жительница в группе «Черный список Кировград» во «ВКонтакте» выложила фотографию, где на том же самом прилавке расположился уже другой пес.

«Пост сдал — пост принял», — подписала фото пользователь Эльвира Уткова, сопроводив его веселым смайликом. Снимок умилил и позабавил многих комментаторов. «Матушка, спит без задних лап!», «Караулит, чтобы обезумевшие человеки не тырили сахар», — высказалась участница группы Светлана Немцева.

«Эту белую собачку я часто вижу возле магазина „Пятерочка“. Охранник ее выставляет из зала, но она тихонечко с посетителями просачивается обратно. Она не злобная, безобидная, ее тоже никто не обижает», — объяснила URA.RU местная жительница Эльвира Г. Женщина в шутку предположила, что собака завела приятеля, с которым разделила любимую полку в магазине.

Ранее в той же группе «Черный список Кировград» появилось фото рыжего пса, уснувшего на полке из-под сахара. Мнения пользователей относительно животного на прилавке разделились — некоторые возмутились, а некоторые пожалели собаку. URA.RU удалось дозвониться до горячей линии сети «Пятерочка», где обещали разобраться в ситуации и прокомментировать ее позднее.

Белую собаку знают многие посетители «Пятерочки»
Фото:
Та же полка с сахаром в магазине привлекла еще одного пса
Фото:
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История с собакой на полке с сахаром в кировградском магазине «Пятерочка» получила продолжение. Местная жительница в группе «Черный список Кировград» во «ВКонтакте» выложила фотографию, где на том же самом прилавке расположился уже другой пес. «Пост сдал — пост принял», — подписала фото пользователь Эльвира Уткова, сопроводив его веселым смайликом. Снимок умилил и позабавил многих комментаторов. «Матушка, спит без задних лап!», «Караулит, чтобы обезумевшие человеки не тырили сахар», — высказалась участница группы Светлана Немцева. «Эту белую собачку я часто вижу возле магазина „Пятерочка“. Охранник ее выставляет из зала, но она тихонечко с посетителями просачивается обратно. Она не злобная, безобидная, ее тоже никто не обижает», — объяснила URA.RU местная жительница Эльвира Г. Женщина в шутку предположила, что собака завела приятеля, с которым разделила любимую полку в магазине. Ранее в той же группе «Черный список Кировград» появилось фото рыжего пса, уснувшего на полке из-под сахара. Мнения пользователей относительно животного на прилавке разделились — некоторые возмутились, а некоторые пожалели собаку. URA.RU удалось дозвониться до горячей линии сети «Пятерочка», где обещали разобраться в ситуации и прокомментировать ее позднее.
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