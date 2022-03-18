Многим участникам дискуссии стало жаль собаку (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Опустевший прилавок из-под сахара в магазине «Пятерочка» в Кировграде (Свердловская область) облюбовала дворняжка. Фотографию выложила местная жительница в группе «Черный список Кировград» во «ВКонтакте».

«Супер сладко спит „Сахар“ в магазине „Пятерочка“ на Свердлова», — подписала фото пользователь под ником Оксана Ок. На кадре видно, что верхняя полка с ценником на сахар пуста, а на нижней, рядом с мукой, свернувшись калачиком уснула рыжая собака.

Пост собрал несколько десятков комментариев. «Отправить фото в Роспотребнадзор, чтобы пришли с проверкой. Продуктовый магазин, совсем там с ума сошли», — возмутилась подписчица Ирина Иванова. «Спит и спит себе собаченок. Не будьте такими жестокими к животным, ведь именно из-за нас, людей, они бездомными становятся», — возразил участник группы Сергей Антонов. Многие отнеслись к ситуации с юмором. «Контролирует, чтобы не расхватали все и брали по одному мешку в одни руки», — отметил кировградец Евгений Петров. «Охраняет последний сахар», — подхватил другой пользователь.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием на горячую линию торговой сети «Пятерочка», однако дозвониться до диспетчера не удалось. «Запрет на посещение магазинов с животными законодательно не установлен (однако ввести его имеет право сам магазин). В данном случае покупателям стоит обратиться в администрацию магазина, чтобы помочь животному вернуться домой или передать в специальную службу», — прокомментировала ситуацию Наталия Лукьянцева, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Ранее URA.RU писало, что в ЯНАО покупатель сообщила о том, как сотрудники «Пятерочки» прячут сахар от покупателей. Якобы товар в магазине есть, но продавцы не выкладывают его на прилавок, а разбирают между собой. Ажиотаж на этот продукт возник после начала российской спецоперации на Украине и после ввода западными странами санкций против РФ. Президент России Владимир Путин призвал защитить отечественную экономику и подписал специальный указ о ряде мер. Западные санкции он назвал агрессией, которая направлена на ухудшение жизни миллионов людей.

Мнения пользователей относительно пса на прилавке разделились Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список Кировград»

Некоторых местных жителей позабавило фото Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список Кировград»

Некоторых ситуация возмутила Фото: «ВКонтакте», группа «Черный список Кировград»

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