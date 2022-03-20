Зарплаты чиновников свердловского кабмина не индексировались несколько лет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил размеры ежемесячных денежных поощрений для своих заместителей и других членов регионального кабмина. Соответствующие изменения в указ «О денежном содержании членов правительства Свердловской области» размещены на портале правовой информации.

Зарплаты членов кабмина складываются из нескольких звеньев. Это ежемесячное денежное поощрение, надбавка за работу со сведениями, содержащими гостайну, а также премии. Кроме того, при уходе в отпуск топ-чиновники получают единовременную выплату в размере двух окладов.

Указом Куйвашева ежемесячное денежное поощрение для первого замгубернатора, вице-губернатора и замгубернатора-руководителя аппарата губернатора и правительства увеличивается с 4,3 оклада до 4,7 оклада — до 225 тысяч рублей, 243,4 тысячи рублей и 230 тысяч соответственно. Поощрение для других заместителей и для заместителя-министра (это Сергей Зырянов, курирующий МУГИСО) увеличивается с 3,7 до 4,1 оклада (185,6 тысячи рублей), для рядовых министров — 2,3 до 2,7 оклада (103,9 тысячи рублей).

Кроме того, индексация касается некоторых других госслужащих, работающих в правительстве, омбудсмена, детского омбудсмена и бизнес-омбудсмена, членов избирательной комиссии. «Настоящий указ вступает в силу с 1 апреля», — указано в документе.

В конце 2021-го URA.RU писало о похожих изменениях во власти Екатеринбурга. Депутаты гордумы с подачи мэрии изменили схему начисления зарплат высшим должностным лицам. Отныне зарплату главе города Алексею Орлову начисляют по той же схеме, что и Куйвашеву. Она состоит из оклада (63902 рубля, он не изменился), ежемесячной надбавки до трех окладов и надбавки за доступ к гостайне — в общей сложности более 300 тысяч рублей. Кроме того, градоначальнику ежегодно полагаются отпускные в виде двух окладов. Комментируя эти нововведения, в департаменте финансов мэрии заверяли, что зарплата Орлова якобы не увеличилась, а просто изменилась механика.

Изменения, прописанные в указе Куйвашева, вступят в силу с 1 апреля Фото: скриншот

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