19 марта 2022
18 марта 2022

В Удмуртии нашли тело челябинского дальнобойщика

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прибытие первых крупных поставок плодоовощной продукции из Узбекистана. Екатеринбург, фура, контейнер, грузоперевозки, дальнобойщик, дальнобойщики, перевозка грузов, контейнеры, фуры, контейнерные перевозки
Дальнобойщика убил его напарник Фото:

Челябинский дальнобойщик убил своего напарника на стоянке в Удмуртии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Удмуртской Республике, мужчина задушил напарника, и скинул его тело в овраг.

«20 марта около половины четвертого утра у придорожного кафе „Сарай“ в Завьяловском районе мужчины напились. При этом между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый задушил напарника, после чего сбросил его в овраг у села Юськи», — говорится в сообщении официального сайта СУ СКР по Удмуртской Республике.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, следствие готовит материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Челябинский дальнобойщик убил своего напарника на стоянке в Удмуртии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Удмуртской Республике, мужчина задушил напарника, и скинул его тело в овраг. «20 марта около половины четвертого утра у придорожного кафе „Сарай“ в Завьяловском районе мужчины напились. При этом между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый задушил напарника, после чего сбросил его в овраг у села Юськи», — говорится в сообщении официального сайта СУ СКР по Удмуртской Республике. В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, следствие готовит материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...