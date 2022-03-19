В Удмуртии нашли тело челябинского дальнобойщика

Дальнобойщика убил его напарник Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинский дальнобойщик убил своего напарника на стоянке в Удмуртии. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления СКР по Удмуртской Республике, мужчина задушил напарника, и скинул его тело в овраг.

«20 марта около половины четвертого утра у придорожного кафе „Сарай“ в Завьяловском районе мужчины напились. При этом между ними произошла ссора. В ходе конфликта подозреваемый задушил напарника, после чего сбросил его в овраг у села Юськи», — говорится в сообщении официального сайта СУ СКР по Удмуртской Республике.

В ведомстве добавили, что в рамках расследования уголовного дела произведен осмотр места происшествия, а также назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемый задержан, следствие готовит материалы для предъявления ему обвинения и избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.