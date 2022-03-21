Врач Царева рассказала о смертельной опасности снотворных

21 марта 2022 в 14:19 Размер текста - 17 +

Снотворные препараты могут подавлять дыхание Фото: Александр Мамаев © URA.RU Большая часть снотворных препаратов обладают седативным (успокоительным) действием и могут подавлять дыхание человека во сне. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Без назначения врача я бы не рекомендовала употреблять снотворное, так как большая часть таких препаратов, а также психотропных для улучшения сна, обладают седативным действием. То есть помимо того, что лекарства расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание, поэтому врач должен оценить риски по таким осложнениям и выбрать те препараты, которые безопасны», — объяснила Елена Царева. По словам сомнолога, при длительном применении снотворных может развиться зависимость. «Есть препараты, которые выводятся за полчаса, а есть такие, что могут находиться в организме после приема одной таблетки до трех суток, и чем дольше этот период, тем больше вероятность возникновения зависимости. И бывает так, что при развитии симптома увеличение дозировки может не дать результат, человек примет до 10 таблеток, но так и не решит проблему со сном. Поэтому при лечении бессонницы должна применяться в первую очередь когнитивно-поведенческая терапия, без назначения лекарств», — подчеркнула Царева. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что снотворные препараты могут усугубить сопутствующие хронические заболевания. «Снотворные можно применять исключительно по назначению врача, так как доктор при выборе лекарства учтет какие-то сопутствующие заболевания, иначе можно усугубить проблему, например, в сердечно-сосудистой сфере. И прежде чем начать принимать препараты, нужно приложить максимально усилий, чтобы обойтись без них», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Большая часть снотворных препаратов обладают седативным (успокоительным) действием и могут подавлять дыхание человека во сне. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-невролог, сомнолог Елена Царева. «Без назначения врача я бы не рекомендовала употреблять снотворное, так как большая часть таких препаратов, а также психотропных для улучшения сна, обладают седативным действием. То есть помимо того, что лекарства расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание, поэтому врач должен оценить риски по таким осложнениям и выбрать те препараты, которые безопасны», — объяснила Елена Царева. По словам сомнолога, при длительном применении снотворных может развиться зависимость. «Есть препараты, которые выводятся за полчаса, а есть такие, что могут находиться в организме после приема одной таблетки до трех суток, и чем дольше этот период, тем больше вероятность возникновения зависимости. И бывает так, что при развитии симптома увеличение дозировки может не дать результат, человек примет до 10 таблеток, но так и не решит проблему со сном. Поэтому при лечении бессонницы должна применяться в первую очередь когнитивно-поведенческая терапия, без назначения лекарств», — подчеркнула Царева. В беседе с URA.RU заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат биологических наук Наталья Половодова добавила, что снотворные препараты могут усугубить сопутствующие хронические заболевания. «Снотворные можно применять исключительно по назначению врача, так как доктор при выборе лекарства учтет какие-то сопутствующие заболевания, иначе можно усугубить проблему, например, в сердечно-сосудистой сфере. И прежде чем начать принимать препараты, нужно приложить максимально усилий, чтобы обойтись без них», — подытожила она.