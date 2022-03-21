В гостинице Ноябрьска нашли тело приезжего из ХМАО

В одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины, тело нашли накануне, 20 марта. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры.
«В гостинице Ноябрьска обнаружено тело мужчины. На данный момент причина и обстоятельства его смерти устанавливаются, проводится следственная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.
По неподтвержденным данным источников агентства, умершим является 38-летний житель Сургута. Инсайдеры рассказали, что накануне мужчина употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством. Тело обнаружили в уборной гостиницы на промзоне.
В одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины, тело нашли накануне, 20 марта. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры. «В гостинице Ноябрьска обнаружено тело мужчины. На данный момент причина и обстоятельства его смерти устанавливаются, проводится следственная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО. По неподтвержденным данным источников агентства, умершим является 38-летний житель Сургута. Инсайдеры рассказали, что накануне мужчина употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством. Тело обнаружили в уборной гостиницы на промзоне.