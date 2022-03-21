В гостинице Ноябрьска нашли тело приезжего из ХМАО

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Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, полиция, полицейский автомобиль, ск, полицейское оцепление, машина, автомобиль полиции, введенский владычный монастырь
СКР по ЯНАО устанавливает причину смерти Фото:

В одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины, тело нашли накануне, 20 марта. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры.

«В гостинице Ноябрьска обнаружено тело мужчины. На данный момент причина и обстоятельства его смерти устанавливаются, проводится следственная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО.

По неподтвержденным данным источников агентства, умершим является 38-летний житель Сургута. Инсайдеры рассказали, что накануне мужчина употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством. Тело обнаружили в уборной гостиницы на промзоне.

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В одной из гостиниц Ноябрьска обнаружен труп мужчины, тело нашли накануне, 20 марта. Как сообщили источники агентства, погибший — житель Югры. «В гостинице Ноябрьска обнаружено тело мужчины. На данный момент причина и обстоятельства его смерти устанавливаются, проводится следственная проверка», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного управления СКР по ЯНАО. По неподтвержденным данным источников агентства, умершим является 38-летний житель Сургута. Инсайдеры рассказали, что накануне мужчина употреблял алкоголь и якобы покончил жизнь самоубийством. Тело обнаружили в уборной гостиницы на промзоне.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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