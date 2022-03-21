В ЛДПР ответили на заявления об отказе легкого у Жириновского

21 марта 2022 в 14:36 Размер текста - 17 +

В СМИ появилась информация об отказе легкого у политика Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Сообщения об отказе легкого и септическом шоке у лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются слухами и спекуляциями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе партии, Жириновский проходит реабилитацию согласно плану врачей. Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии, однако наблюдается отрицательная динамика. По сообщениям из различных источников, у политика отказало легкое и начался септический шок. «Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения — это медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все „новости“ от анонимных источников по этому поводу — это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь», — сообщили в пресс-службе ЛДПР. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сообщения об отказе легкого и септическом шоке у лидера ЛДПР Владимира Жириновского являются слухами и спекуляциями. Как сообщили URA.RU в пресс-службе партии, Жириновский проходит реабилитацию согласно плану врачей. Ранее в СМИ появилась информация, что Владимир Жириновский находится в стабильно тяжелом состоянии, однако наблюдается отрицательная динамика. По сообщениям из различных источников, у политика отказало легкое и начался септический шок. «Владимир Жириновский продолжает лечение согласно плану врачей, реабилитация после болезни требует времени. Подробности его лечения — это медицинская тайна, разглашение которой влечет уголовную ответственность. В связи с этим официально сообщаю, что абсолютно все „новости“ от анонимных источников по этому поводу — это не более чем слухи, спекуляции и откровенная ложь», — сообщили в пресс-службе ЛДПР. В начале февраля Владимира Жириновского госпитализировали. Он был направлен в Центральную клиническую больницу Москвы. 26 февраля стало известно, что Жириновского подключили к ИВЛ и ввели в медикаментозный сон.