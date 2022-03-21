СМИ: врачи рассказали об опасности «не вытащить» Жириновского

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Съезд ЛДПР. Москва, жириновский владимир, съезд
Врачи отметили отрицательную динамику в состоянии Жириновского Фото:
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Жириновский тяжело заболел коронавирусом

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал.

Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика.

Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.

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Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал. Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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