СМИ: врачи рассказали об опасности «не вытащить» Жириновского

Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.
«Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал.
Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика.
Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.
Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал. Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких.