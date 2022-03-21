СМИ: врачи рассказали об опасности «не вытащить» Жириновского 21 марта 2022 в 14:35 Размер текста - 17 + Врачи отметили отрицательную динамику в состоянии Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Жириновский тяжело заболел коронавирусом Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал. Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Состояние лидера ЛДПР Владимира Жириновского ухудшилось, врачи бояться за его жизнь. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Наступил септический шок, отказало легкое. Врачи говорят, что „вытащить“ лидера ЛДПР из текущего состояния будет очень непросто», — передает канал. Врачи отметили, что состояние политика по-прежнему тяжелое. Однако сейчас наступила отрицательная динамика. Ранее Жириновский попал в больницу с коронавирусом. Врачи вводили его в медикаментозный сон и переводили на ИВЛ. Затем его вывели из медикаментозного сна и он начал идти на поправку. Однако врачи не спешили отключать Жириновского от аппарата искусственной вентиляции легких. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям