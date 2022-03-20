Пермские предприниматели жалуются на взлет цены на чековую ленту

Чековая лента подорожала в несколько раз Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Бизнесмены со всего Пермского края в социальных сетях жалуются на резкое удорожание чековой ленты для кассы. Об этом же рассказывают и продавцы во время беседы с корреспондентами URA.RU.

«Мы в шоке от цен. На той неделе ездили в Пермь: чековая лента была 30 рублей, а сейчас 200», — пожаловалась в социальной сети «ВКонтакте» предприниматель из Очера Надежда Бочина-Мокрушина.

О резком повышении цены на ленту сообщили также предприниматели из Перми, Чернушки, Барды. Многие переживают, что лента скоро совсем пропадет из продажи.

«Неизвестно, насколько запаса хватит. А как выдавать электронные чеки — пока не понимаем», — сообщили URA.RU в одной из ветеринарных клиник в Дзержинском районе Перми. В небольшом продуктовом магазине в микрорайоне «Светлый» URA.RU заявили, что сделали запас чековой ленты, узнав о возможном дефиците.

В Пермское УФАС России URA.RU сообщили, что им поступило четыре обращения о росте цен на чековую ленту. «Антимонопольное ведомство в данный момент ведет сбор сведений. Заявителям направлены запросы дополнительной информации», — сообщили в ведомстве.

На официальном сайте Федеральной налоговой службы указано, что проблем с обеспечением рынка чековой лентой, по данным поставщиков, нет. Но в период переориентации логистических цепочек возможны локальные кратковременные перебои с поставками.

«В этот период ФНС России не планирует привлекать пользователей ККТ к ответственности за отсутствие бумажного чека, если расчет зафиксирован на кассе, а чековая лента отсутствует по не зависящим от них обстоятельствам. Пользователи онлайн-касс могут выдавать электронные чеки, если на то получено согласие покупателей», — отметили в ФНС России. Однако, что делать, если покупатель не согласен на электронный чек, в налоговой не сообщили.

Перебои с поставками связывают с введением санкций западных стран в отношении России. Экономические ограничения начали вводить после начала спецоперации РФ на территории Украины. Она проводится вынужденно и направлена на денацификацию и демилитаризацию Украины.

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