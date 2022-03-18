Москва выделила Курганской области 160 млн рублей

Дополнительные деньги из федерального бюджета направят на поддержку занятости населения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022

Курганская область получит из федерального бюджета более 160 млн рублей на поддержку занятости населения. Решение принято правительством России, сообщает пресс-служба главы региона.

«Курганская область на поддержку занятости населения получит дополнительно из федерального бюджета 162,5 млн рублей. Так, трансферт на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, возникающих при реализации дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов РФ, составит 127,8 млн рублей», — говорится в сообщении на сайте областного правительства.

Еще 34,7 млн рублей выделят на организацию профессионального обучения и получения дополнительного профобразования работниками промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. При этом областные власти отмечают, что сейчас ситуация на рынке труда в регионе стабильная. «С начала года безработица снизилась на 15%. Сейчас общее число зарегистрированных безработных составляет порядка 5,9 тысячи человек и более семи тысяч актуальных вакансий», — заявил начальник главного управления по труду и занятости населения региона Игорь Ксенофонтов.

Ранее URA.RU сообщало, что по состоянию на 1 марта численность безработных граждан в Кургане составляла 1123 человека. Это в 1,4 раза меньше, чем в начале года (по состоянию на 1 января — 1592 человека). При этом в городе было открыто 3770 вакансий.

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