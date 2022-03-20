В ХМАО пройдет благотворительный концерт КВН в поддержку Донбасса

Жители окружной столицы увидят на сцене игроков команд высшей лиги Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Ханты-Мансийске пройдет благотворительное выступление команд КВН высшей лиги, а собранные с продажи билетов деньги пойдут на поддержку жителей Донбасса. Об этом URA.RU рассказали в концертном зале «Югра Классик».

«1 апреля в 19:00 в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится Благотворительный концерт команд Высшей лиги КВН, в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал представитель концертного зала.

Как сообщили сотрудники КТЦ, жители Ханты-Мансийска увидят на сцене команды «Доктор Хаусс» из Могилева, «Северяне» из Нягани, «Юра» из Москвы, «Столик» из Чулыма и «Росы» из Нижнего Новгорода. Цена билета составляет от 500 до 1800 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В ХМАО собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей, предметов гигиены, но ВСУ грозится уничтожить гуманитарный конвой добровольцев и всячески мешает открытию гуманитарных коридоров.