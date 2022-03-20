20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

В ХМАО пройдет благотворительный концерт КВН в поддержку Донбасса

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча выпускников КВН (Клуб Веселых и Находчивых) в Екатеринбург-ЭКСПО. Екатеринбург, зрительный зал, экспо, конгресс холл, конгресс-холл, конгресс центр
Жители окружной столицы увидят на сцене игроков команд высшей лиги Фото:
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В Ханты-Мансийске пройдет благотворительное выступление команд КВН высшей лиги, а собранные с продажи билетов деньги пойдут на поддержку жителей Донбасса. Об этом URA.RU рассказали в концертном зале «Югра Классик».

«1 апреля в 19:00 в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится Благотворительный концерт команд Высшей лиги КВН, в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал представитель концертного зала.

Как сообщили сотрудники КТЦ, жители Ханты-Мансийска увидят на сцене команды «Доктор Хаусс» из Могилева, «Северяне» из Нягани, «Юра» из Москвы, «Столик» из Чулыма и «Росы» из Нижнего Новгорода. Цена билета составляет от 500 до 1800 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В ХМАО собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей, предметов гигиены, но ВСУ грозится уничтожить гуманитарный конвой добровольцев и всячески мешает открытию гуманитарных коридоров.

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В Ханты-Мансийске пройдет благотворительное выступление команд КВН высшей лиги, а собранные с продажи билетов деньги пойдут на поддержку жителей Донбасса. Об этом URA.RU рассказали в концертном зале «Югра Классик». «1 апреля в 19:00 в концертно-театральном центре „Югра-Классик“ состоится Благотворительный концерт команд Высшей лиги КВН, в поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик», — рассказал представитель концертного зала. Как сообщили сотрудники КТЦ, жители Ханты-Мансийска увидят на сцене команды «Доктор Хаусс» из Могилева, «Северяне» из Нягани, «Юра» из Москвы, «Столик» из Чулыма и «Росы» из Нижнего Новгорода. Цена билета составляет от 500 до 1800 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что армия Украины лишила собственных жителей помощи из ХМАО. В ХМАО собрали уже 62 тонны продуктов длительного хранения, детских принадлежностей, предметов гигиены, но ВСУ грозится уничтожить гуманитарный конвой добровольцев и всячески мешает открытию гуманитарных коридоров.
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