Пермяки завоевали девять медалей на паралимпийских играх

Ранее пермяков не допустили до паралимпийских игр в Пекине Фото: Правительство ХМАО

новость из сюжета Паралимпийские игры-2022

Трое пермяков завоевали девять медалей на Паралимпиаде в Ханты-Мансийске «Мы вместе.Спорт». В последний момент они вместе с другими российскими спортсменами не были допущены до зимней паралимпиады в Пекине, сообщает сайт правительства Пермского края.

«Пермский край представляли три спортсмена вместе с их ведущими (лидерами) — все вернулись домой с медалями», — сообщается на сайте. Помимо российских спортсменов в соревнованиях также приняли участия граждане Белоруссии, Армении, Казахстана и Таджикистана.

Так пермячка Анастасия Багиян получила золото в лыжных гонках и в биатлонном спринте на дистанцию в 6 и в 12,5 км. Олег Понамарев на играх завоевал две золотые медали: в лыжной гонке среди мужчин с нарушением зрения и в спринте. Также Бронзу получил Владимир Хайруллин в биатлонной гонке на 10 км.

Ранее российских и белорусских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине в связи с вынужденной спецоперацией России на Украине. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». После отстранения россиян от Игр, губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла решение провести свою Паралимпиаду в регионе.

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