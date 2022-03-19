Каждый неработающий пенсионер в Тюменской области получит по 2000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Каждый неработающий пенсионер в Тюменской области получит по 2000 рублей. Об этом 21 марта во время онлайн-обращения заявил губернатор Александр Моор. Глава региона также анонсировал ряд льгот для бизнеса из-за ухудшения экономической ситуации.

«Мы приняли решение выплатить по 2000 рублей каждому неработающему пенсионеру и лицам с хроническими заболеваниями. Это практически 300 тысяч жителей Тюменской области», — рассказал губернатор.

Кроме того, Моор озвучил меры по поддержке бизнеса. «Мы дополнительно выделим 700 млн рублей для докапитализации регионального фонда поддержки промышленности», — пообещал чиновник. Правительство будет выдавать кредиты на новые промышленные объекты по ставке 8,5%, а кредиты для пополнения оборотных средств для системообразующих предприятий области под 11%. Предложения властей внесены в Тюменскую областную думу — их должны поддержать депутаты.

Также Моор напомнил, что президент РФ Владимир Путин анонсировал выплаты для семей с невысокими доходами — ежемесячное пособие на детей от 8 до 16 лет включительно. Первые выплаты за апрель тюменцы получат уже в мае.

Ухудшение экономической ситуации в России наблюдается на фоне санкций, введенных Западом из-за спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Путин позднее отреагировал на это, заявив, что такие меры, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.

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