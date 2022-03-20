Дилер Apple в Екатеринбурге перестал продавать технику в кредит

В последний месяц на технику вырос спрос — люди боятся, что iPhone в России больше не будет Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В магазинах Re:Store отменили кредитный способ оплаты. Об этом рассказали корреспонденту URA.RU в одном из магазинов сети.

«В Re:Store ни в рассрочку, ни в кредит нельзя приобрести продукцию. Правила вступили в силу почти сразу после объявления спецоперации на Донбассе», — рассказывают сотрудники реселлера.

Как отмечали в сети магазинов, продукции Apple хватит в России не более чем на два месяца. По словам сотрудников реселлера спрос на смартфоны и ноутбуки Apple вырос из-за того, что люди боятся, что такого больше в России не будет.

Ранее стало известно, что в крупных магазинах бытовой техники пропала рассрочка, как один из способов оплаты. Эксперты объяснили, что из-за повышения ключевой ставки ЦБ и волатильности курсов валют магазинам стало невыгодно стимулировать продажи прежними способами. В Роспотребнадзоре уточняют, что магазины не обязаны предоставлять скидки, а также продавать товар в рассрочку или кредит.

Ключевая ставка повысилась до 20% с 28 февраля. Такое решение принял совет директоров Центробанка для поддержания курса рубля. За несколько дней до этого курс рубля опустился до исторической отметки. Произошло это из-за санкций в ответ на специальную операцию РФ на территории Украины. Цель таких санкций — нанести удар по всей экономике России, по ее социальной, гуманитарной сфере, по каждой семье и гражданину России. Президент РФ Владимир Путин такие шаги, направленные на ухудшение жизней миллионов россиян, агрессией, а также войной информационными, экономическими и политическими средствами.

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