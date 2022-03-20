Фигуранта дела о пермской поликлинике освободили от наказания

21 марта 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Бывшего чиновника уже не первый раз освобождают от наказания Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Ленинский суд Перми признал экс-руководителя управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского виновным в халатности при курировании строительства детской поликлиники в Кировском районе. Но он избежал наказания. «Левинскому назначили 400 часов обязательных работ. Однако от наказания его освободили из-за срока давности», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». Было установлено, что осенью 2017 года Дмитрий Левинский, используя свои должностные полномочия, подписал акты о приемке выполненных работ подрядчику на сумму около 107 миллионов рублей. Однако часть из работ не была сделана. Общий ущерб федеральному и региональному бюджету составил около 29 миллионов рублей. Поликлиника так и не была построена. Ранее Левинского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями уже в другой истории — он принял работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в Усть-Качке, хотя работы выполнены не были. Потом суд переквалифицировал обвинение на халатность и так же прекратил дело за истечением сроков давности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ленинский суд Перми признал экс-руководителя управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского виновным в халатности при курировании строительства детской поликлиники в Кировском районе. Но он избежал наказания. «Левинскому назначили 400 часов обязательных работ. Однако от наказания его освободили из-за срока давности», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». Было установлено, что осенью 2017 года Дмитрий Левинский, используя свои должностные полномочия, подписал акты о приемке выполненных работ подрядчику на сумму около 107 миллионов рублей. Однако часть из работ не была сделана. Общий ущерб федеральному и региональному бюджету составил около 29 миллионов рублей. Поликлиника так и не была построена. Ранее Левинского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями уже в другой истории — он принял работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в Усть-Качке, хотя работы выполнены не были. Потом суд переквалифицировал обвинение на халатность и так же прекратил дело за истечением сроков давности.