20 марта 2022
19 марта 2022
18 марта 2022

Фигуранта дела о пермской поликлинике освободили от наказания

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд по делу Дмитрия Левинского. Пермь, суд, левинский дмитрий
Бывшего чиновника уже не первый раз освобождают от наказания Фото:

Ленинский суд Перми признал экс-руководителя управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского виновным в халатности при курировании строительства детской поликлиники в Кировском районе. Но он избежал наказания.

«Левинскому назначили 400 часов обязательных работ. Однако от наказания его освободили из-за срока давности», — сообщил «Коммерсант-Прикамье».

Было установлено, что осенью 2017 года Дмитрий Левинский, используя свои должностные полномочия, подписал акты о приемке выполненных работ подрядчику на сумму около 107 миллионов рублей. Однако часть из работ не была сделана. Общий ущерб федеральному и региональному бюджету составил около 29 миллионов рублей. Поликлиника так и не была построена.

Ранее Левинского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями уже в другой истории — он принял работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в Усть-Качке, хотя работы выполнены не были. Потом суд переквалифицировал обвинение на халатность и так же прекратил дело за истечением сроков давности.

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Ленинский суд Перми признал экс-руководителя управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского виновным в халатности при курировании строительства детской поликлиники в Кировском районе. Но он избежал наказания. «Левинскому назначили 400 часов обязательных работ. Однако от наказания его освободили из-за срока давности», — сообщил «Коммерсант-Прикамье». Было установлено, что осенью 2017 года Дмитрий Левинский, используя свои должностные полномочия, подписал акты о приемке выполненных работ подрядчику на сумму около 107 миллионов рублей. Однако часть из работ не была сделана. Общий ущерб федеральному и региональному бюджету составил около 29 миллионов рублей. Поликлиника так и не была построена. Ранее Левинского обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями уже в другой истории — он принял работы по берегоукреплению Воткинского водохранилища в Усть-Качке, хотя работы выполнены не были. Потом суд переквалифицировал обвинение на халатность и так же прекратил дело за истечением сроков давности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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