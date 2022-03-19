В Челябинске закрылся ресторан «Кавказская пленница»

Причина закрытия ресторана неизвестна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске прекратил свою деятельность ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой возле ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Хотели зайти в субботу вечером. Двери в ресторан были закрыты, внутри темно», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU пыталось связаться с рестораном. По номеру телефона, в официальной группе ресторана в социальных сетях, дозвониться не удалось.

В разное время помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison. В ноябре 2019 года открылся ресторан «Кавказская пленница», в оформлении которого использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.