19 марта 2022
18 марта 2022

В Челябинске закрылся ресторан «Кавказская пленница»

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Кавказская пленница. Челябинск
Причина закрытия ресторана неизвестна Фото:

В Челябинске прекратил свою деятельность ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой возле ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили читатели.

«Хотели зайти в субботу вечером. Двери в ресторан были закрыты, внутри темно», — сообщил URA.RU читатель.

URA.RU пыталось связаться с рестораном. По номеру телефона, в официальной группе ресторана в социальных сетях, дозвониться не удалось.

В разное время помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison. В ноябре 2019 года открылся ресторан «Кавказская пленница», в оформлении которого использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.

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В Челябинске прекратил свою деятельность ресторан «Кавказская пленница» на улице Сони Кривой возле ЖК «Лесопарковый». Об этом URA.RU сообщили читатели. «Хотели зайти в субботу вечером. Двери в ресторан были закрыты, внутри темно», — сообщил URA.RU читатель. URA.RU пыталось связаться с рестораном. По номеру телефона, в официальной группе ресторана в социальных сетях, дозвониться не удалось. В разное время помещение ресторана использовали бистро «ПодзЕМка» с гриль-баром «Камин», танцевальный клуб «Пьяный страус» и ресторан восточной кухни Madison. В ноябре 2019 года открылся ресторан «Кавказская пленница», в оформлении которого использовались элементы одноименной советской комедии. Ресторан специализировался на приготовлении грузинской и армянской кухни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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