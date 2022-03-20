В Перми создали памятку для беженцев с Украины

В памятке есть информация о получении помощи и документов для беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Украины

Центр исследований «Грани» в Перми напомнил беженцам, что делать когда они попали на территорию РФ. Для этого в центре составили памятку, которая опубликована на сайте проекта.

«Мы собрали из открытых источников, учреждений и ведомств, ответы на самые актуальные вопросы для беженцев. В памятке можно найти алгоритмы действий, инструкции, важные ссылки и контакты», — сообщается на сайте.

В памятке описываются алгоритмы получения статуса беженцев, помощи в выплате пособия, получения страхового полиса, трудоустройства и прочее. Ранее сообщалось, что в Пермский край прибыло несколько беженцев с Донбасса.

Спецоперация РФ по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля 2022 года. Действия российских военных на территории Украины вынужденные — Россия должна была защитить граждан Донецкой и Луганской республик от многолетнего геноцида. По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, спецоперация является кульминацией западного курса, начатого в 90-х. Сейчас, по его мнению, Россия имеет свои интересы в этом мире. Спецоперация ведется как образец военных действий нового поколения, в приоритете которых — сохранение жизни мирных граждан Украины. ВСУ же в свою очередь препятствует открытию гуманитарных коридоров для беженцев, а также использует их в качестве живых щитов при отступлении.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам