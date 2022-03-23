Эксперт по ЖКХ назвал самую энергозатратную бытовую технику

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Уменьшить сумму платежа за электричество можно только сократив потребление Фото:

Самыми энергозатратными бытовыми приборами в доме являются стиральная машина, чайник, утюг и пылесосы. Об этом URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москва, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин.

«Самые прожорливые электроприборы нужно по возможности перевести в вечерний режим. Использовать после 11 часов вечера по двухтарифным счетчикам, что позволит сэкономить значительно. Это чайники, кипятильники, стиральные машины, утюги и пылесосы. Те, которые единовременно берут большую мощность. Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — сказал Константин Крохин.

Собеседник агентства отметил, что уменьшить сумму платежа за электричество можно только сократив потребление. «Если сократить потребления, либо проводить эти операции в льготное время после 11 часов вечера. Есть трехтарифные счетчики и двухтарифные. Наиболее выгодный двухтарифный, когда ночь и день. А трехтарифный не настолько выгодный. Если стирать в ночное время, гладить в ночное время, то в этом случае можно сэкономить», — добавил он.

Кроме того, многие бытовые приборы следует отключать от электричества, подчеркнул Крохин. «Ноутбуки постоянно включенными в сеть вредно держать, потому что батарейка портится. Конечно, необходимо такие приборы как телевизоры, музыкальную бытовую технику, компьютеры, которые в принципе не используются, отключать из сети, потому что в режиме „stand by“ они все равно потребляют. Пусть мало, но потребляют», — заключил Крохин.

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Самыми энергозатратными бытовыми приборами в доме являются стиральная машина, чайник, утюг и пылесосы. Об этом URA.RU рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москва, член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин. «Самые прожорливые электроприборы нужно по возможности перевести в вечерний режим. Использовать после 11 часов вечера по двухтарифным счетчикам, что позволит сэкономить значительно. Это чайники, кипятильники, стиральные машины, утюги и пылесосы. Те, которые единовременно берут большую мощность. Если кто-то сможет свой образ жизни так поменять, то он увидит, что почти в два раза сократиться количество потребляемой электроэнергии», — сказал Константин Крохин. Собеседник агентства отметил, что уменьшить сумму платежа за электричество можно только сократив потребление. «Если сократить потребления, либо проводить эти операции в льготное время после 11 часов вечера. Есть трехтарифные счетчики и двухтарифные. Наиболее выгодный двухтарифный, когда ночь и день. А трехтарифный не настолько выгодный. Если стирать в ночное время, гладить в ночное время, то в этом случае можно сэкономить», — добавил он. Кроме того, многие бытовые приборы следует отключать от электричества, подчеркнул Крохин. «Ноутбуки постоянно включенными в сеть вредно держать, потому что батарейка портится. Конечно, необходимо такие приборы как телевизоры, музыкальную бытовую технику, компьютеры, которые в принципе не используются, отключать из сети, потому что в режиме „stand by“ они все равно потребляют. Пусть мало, но потребляют», — заключил Крохин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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