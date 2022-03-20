В ХМАО стоимость туалетной бумаги различается в два раза

В ХМАО магазины подняли цену на туалетную бумагу Фото: Илья Московец © URA.RU

В ХМАО цена на туалетную бумагу в крупных торговых сетях и магазинах у дома различается почти в два раза. На стоимость товаров обратил внимание журналист URA.RU.

«В каталогах торговых сетей „Лента“, „Магнит“ и „Перекресток“ цена на одну и туже туалетную бумагу рознится. Упаковка ZEWA (в каталоге „Ленты“ — это самый популярный производитель) из четырех штук стоит 131 рубль. В „Перекрестке“ такая же бумага стоит на 33 рубля дороже — 164 рублей. В каталоге „Магнит Косметик“ упаковка из восьми штук стоит 156 рублей», — отметил журналист. При этом в каталогах «Ленты» и «Магнита» указано, что товар уже заканчивается, а ряд других позиций отсутствует.

В социальных сетях жители региона рассказали, что владельцы небольших магазинов задрали цену на туалетную бумагу. «Туалетная бумага скоро станет роскошью», — написал пользователь соцсетей. На опубликованной им фотографии упаковка из четырех рулонов стоила 260 рублей.

Ранее URA.RU писало, что американская корпорация Procter & Gamble заявила о сокращении ассортимента на рынке РФ. Это стало частью санкционной политики западных стран, которая ведется в отношении России из-за спецоперации на Украине. После информации об этом в торговых сетях ХМАО взлетели цены на средства гигиены.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам