Кандидат наук развеял миф об опасности водопроводной воды

Воду из Москвы реки можно пить без ограничений, сказал Юрий Гончар Фото: Марина Молдавская © URA.RU

Водопроводная вода, вопреки всеобщему мнению, безопасна и пригодна для питья, она не отличается по своим качествам от бутилированной. Об этом рассказал URA.RU генеральный директор главного контрольно-испытательного центра питьевой воды, кандидат технических наук Юрий Гончар.

«Вода в Москве, Санкт-Петербурге высочайшей степени качества, по сравнению с Парижем, Токио, Сингапуром. Проверены десятки тысяч образцов. В каждом доме Москвы по одному из контрактов мы проверяем воду ежемесячно. Максимум, что может быть — это кратковременно превышение железа после отключения. В Питере вода еще лучше, она мягче, накипи не оставляет. Если все-таки что-то смущает, можно использовать фильтр, даже кувшинного типа», — объяснил Юрий Гончар.

Он уточнил, что есть исключения: в южных регионах России могут быть проблемы с чистотой и безопасностью воды, но ее достаточно прокипятить, и никакие микроорганизмы не смогут навредить. По словам Гончара, порядка 80% бутилированной воды производится на основе водопроводной. «Проливаем через фильтр московскую воду из-под крана, получаем один в один как в бутылках в магазине, только дешевле», — рассказал специалист.

Чтобы все же найти на прилавке магазина воду природного происхождения, нужно обратить внимание на состав, пояснил собеседник агентства. «Если указано на бутылке, что вода питьевая или артезианская, то она, скорее всего, доочищенная из водопровода. Если написано, что из природного источника, то это скважина или родник», — подытожил Гончар.

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