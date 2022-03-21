21 марта 2022
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В тюменских магазинах резко подорожала бумага формата А4. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Бумага для принтера. Тюмень, бумага, бумага для принтера, svetocopy
В некоторых тюменских магазинах бумага для принтера исчезла из продажи на фоне повышенного спроса Фото:
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Цены на продукты в России

Стоимость бумаги для формата А4 подорожала в тюменских магазинах до 1000 рублей за упаковку. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, заметившие резкий рост цен.

«Пачка бумаги формата А4 в магазинах стоит уже 1000 рублей за пачку. А еще несколько недель назад она стоила 300 — 400 рублей. Рост цен — колоссальный. Но это полбеды: дело в том, что во многих магазинах ее просто нет в продаже. Люди скупают бумагу коробками. Видимо, тут та же ситуация, что и с сахаром: боятся, что на всех не хватит и запасаются впрок», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени.

Как показал анализ URA.RU, бумага для принтера в Тюмени действительно подорожала. Так, в магазинах сети «Кан-Тэррия» ее стоимость составляет 1000 рублей за пачку, в книжных магазинах торговой сети «Читай-Город» бумага формата А4 продается за 1299 рублей/упаковка, в большинстве отделений «Почты России» товара нет в наличии.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России произошел на фоне санкций, которые ввели против РФ страны ЕС и США. Таким образом лидеры западных стран отреагировали на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народной республик. В своих заявлениях лидеры вышеуказанных государств прямо заявили, что цель санкций — нанести удар по российской экономике, социальной и гуманитарной сферам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные шаги можно расценивать как агрессию.

Бумага для принтера. Тюмень
В тюменских магазинах бумага формата А4 подорожала до 1000 рублей за упаковку
Фото:
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Стоимость бумаги для формата А4 подорожала в тюменских магазинах до 1000 рублей за упаковку. Об этом URA.RU рассказали тюменцы, заметившие резкий рост цен. «Пачка бумаги формата А4 в магазинах стоит уже 1000 рублей за пачку. А еще несколько недель назад она стоила 300 — 400 рублей. Рост цен — колоссальный. Но это полбеды: дело в том, что во многих магазинах ее просто нет в продаже. Люди скупают бумагу коробками. Видимо, тут та же ситуация, что и с сахаром: боятся, что на всех не хватит и запасаются впрок», — сообщил URA.RU один из жителей Тюмени. Как показал анализ URA.RU, бумага для принтера в Тюмени действительно подорожала. Так, в магазинах сети «Кан-Тэррия» ее стоимость составляет 1000 рублей за пачку, в книжных магазинах торговой сети «Читай-Город» бумага формата А4 продается за 1299 рублей/упаковка, в большинстве отделений «Почты России» товара нет в наличии. В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Рост цен на продовольственные и непродовольственные товары в России произошел на фоне санкций, которые ввели против РФ страны ЕС и США. Таким образом лидеры западных стран отреагировали на проведение спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, началу которой предшествовала восьмилетняя эскалация конфликта на границах Донецкой и Луганской народной республик. В своих заявлениях лидеры вышеуказанных государств прямо заявили, что цель санкций — нанести удар по российской экономике, социальной и гуманитарной сферам. Президент РФ Владимир Путин отметил, что подобные шаги можно расценивать как агрессию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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