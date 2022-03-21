Минобороны Британии разрешает Украине использовать ядерное оружие. Итог разговора с пранкерами

21 марта 2022 в 23:04 Размер текста - 17 +

Министр обороны Великобритании не догадывался о розыгрыше россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) с помощью нейросети поговорили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о ядерном оружии. Один из пранкеров позвонил министру по видеозвонку и благодаря современным технологиям выглядел как украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Бен Уоллес сказал, что поддержит любое решение Украины, даже если там будут разрабатывать ядерное оружие. «Мне нужно обсудить это [помощь Украине в разработке ядерного оружия] с нашим премьер-министром. Мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете», — отметил британский министр обороны в ответ на слова пранкеров о продолжении ядерной программы Украины с целью защиты от России. Видео выложено на youtube-канале Кузнецова (Вована). Вскоре после этого стало известно, что правительство Британии расследует звонок пранкера министру обороны Уоллесу, пишет MK.RU . В комментарии для The Guardian представитель офиса британского премьера заявил, что «за ложные телефонные звонки британским министрам» несет ответственность РФ. По словам Уоллеса, его собеседник не вызвал у него никаких подозрений, дополняет «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации республики. По словам главы государства, операция стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Популярные российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) с помощью нейросети поговорили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о ядерном оружии. Один из пранкеров позвонил министру по видеозвонку и благодаря современным технологиям выглядел как украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Бен Уоллес сказал, что поддержит любое решение Украины, даже если там будут разрабатывать ядерное оружие. «Мне нужно обсудить это [помощь Украине в разработке ядерного оружия] с нашим премьер-министром. Мы будем поддерживать Украину как друга в любом выборе, который вы сделаете», — отметил британский министр обороны в ответ на слова пранкеров о продолжении ядерной программы Украины с целью защиты от России. Видео выложено на youtube-канале Кузнецова (Вована). Вскоре после этого стало известно, что правительство Британии расследует звонок пранкера министру обороны Уоллесу, пишет MK.RU. В комментарии для The Guardian представитель офиса британского премьера заявил, что «за ложные телефонные звонки британским министрам» несет ответственность РФ. По словам Уоллеса, его собеседник не вызвал у него никаких подозрений, дополняет «Федеральное агентство новостей». Президент РФ Владимир Путин 24 февраля инициировал проведение спецоперации на Украине с целью денацификации и демилитаризации республики. По словам главы государства, операция стала вынужденным ответом на многолетний геноцид жителей Донбасса со стороны украинских националистов. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение».