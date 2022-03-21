Зеленский выразил готовность обсуждать Донбасс и Крым с Путиным. «На первой же встрече»

22 марта 2022 в 03:50 Размер текста - 17 +

Зеленский готов обсуждать с Путиным Донбасс и Крым Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать Крым и Донбасс с главой РФ Владимиром Путиным при первой встрече. Однако добиться договоренностей быстро не удастся, считает Зеленский. «На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Суспильнi». Ранее Зеленский сказал, что возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть решены украинским референдумом. Он считает, что будет нормальным компромиссом, если Украина не вступит в НАТО, но получит от отдельных стран гарантии безопасности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обсуждать Крым и Донбасс с главой РФ Владимиром Путиным при первой встрече. Однако добиться договоренностей быстро не удастся, считает Зеленский. «На первой же встрече с президентом России я готов поднимать эти вопросы, они актуальные, для нас они важны — про оккупированные территории. Но я уверен, что это решение будет не в эту встречу», — заявил украинский лидер в интервью телеканалу «Суспильнi». Ранее Зеленский сказал, что возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть решены украинским референдумом. Он считает, что будет нормальным компромиссом, если Украина не вступит в НАТО, но получит от отдельных стран гарантии безопасности.