Зеленский попросил вынести компромиссы с Россией на референдум

22 марта 2022 в 00:19 Размер текста - 17 +

Референдум состоится на Украине Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть решаться украинским референдумом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — сообщил Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Он считает, что будет «нормальным компромиссом», если Украина не вступит в НАТО, но получит от отдельных стран гарантии безопасности. По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чтобы произошла встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, нужно сначала достичь договоренностей. На сегодняшний день уже прошло несколько раундов переговоров. Сторонам удалось согласовать режим прекращения огня на время открытия гуманитарных коридоров. Одновременно Зеленский заявляет о желании встретиться с Путиным. Однако в Кремле выступают за предметный разговор. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснил, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможные компромиссные договоренности с Россией должны быть решаться украинским референдумом. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму. Народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов. А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — сообщил Зеленский в интервью Национальной общественной телерадиокомпании Украины. Он считает, что будет «нормальным компромиссом», если Украина не вступит в НАТО, но получит от отдельных стран гарантии безопасности. По словам Зеленского, в вопросах гарантии безопасности речь идет о конституционных изменениях и изменениях украинского законодательства. По мнению пресс-секретаря Дмитрия Пескова, чтобы произошла встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Украины Владимира Зеленского, нужно сначала достичь договоренностей. На сегодняшний день уже прошло несколько раундов переговоров. Сторонам удалось согласовать режим прекращения огня на время открытия гуманитарных коридоров. Одновременно Зеленский заявляет о желании встретиться с Путиным. Однако в Кремле выступают за предметный разговор. Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин пояснил, что основные ее причины — издевательства Киева над жителями Донбасса, саботаж Минских соглашений, угроза расширения НАТО, милитаризация Украины и разработка в стране ядерного оружия.