В России предложили новые условия работы для риелторов

22 марта 2022 в 06:04 Размер текста - 17 +

В России предложили зафиксировать стоимость риэлторских услуг Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Стоимость перечня риэлторских услуг необходимо зафиксировать, так как многие злоумышленники активизировались в условиях беспрецедентных санкций. Об этом утверждает в письме представитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Определение стандартов стоимости услуг риелторов и перечня системообразующих компаний в этой отрасли поможет обелить рынок, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, передают «Известия». «В условиях беспрецедентных санкций, которые повлекли финансовую и экономическую нестабильность, люди массово выводят накопления из банков и направляют их, в том числе, на покупку жилья», — сообщил член Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. По его словам, в связи с экономической ситуацией многие преступники под видом риелторов вовлекают людей в невыгодные, а порой опасные сделки. Павел Склянчук сообщил, что с начала военной спецоперации РФ на Украине количество фейковых объявлений, связанных с продажей жилья по низкой цене, выросло на 20%. Он доложил, что зачастую мошенники просят внести аванс, а потом исчезают. Кроме того, они могут продавать квартиры одиноких пенсионеров, которые уже умерли. Экономисты и риелторы ждут снижения цен на квартиры из-за военной спецоперации РФ на Украине. Риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев в разговоре с URA.RU заявил о заморозке рынка жилья в России. По рассказам опрошенных экспертов с 5 марта спрос на новостройки в России упал на 15%, на вторичное жилье — на 12%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость перечня риэлторских услуг необходимо зафиксировать, так как многие злоумышленники активизировались в условиях беспрецедентных санкций. Об этом утверждает в письме представитель Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан. Определение стандартов стоимости услуг риелторов и перечня системообразующих компаний в этой отрасли поможет обелить рынок, считает эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук, передают «Известия». «В условиях беспрецедентных санкций, которые повлекли финансовую и экономическую нестабильность, люди массово выводят накопления из банков и направляют их, в том числе, на покупку жилья», — сообщил член Комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан Александр Якубовский. По его словам, в связи с экономической ситуацией многие преступники под видом риелторов вовлекают людей в невыгодные, а порой опасные сделки. Павел Склянчук сообщил, что с начала военной спецоперации РФ на Украине количество фейковых объявлений, связанных с продажей жилья по низкой цене, выросло на 20%. Он доложил, что зачастую мошенники просят внести аванс, а потом исчезают. Кроме того, они могут продавать квартиры одиноких пенсионеров, которые уже умерли. Экономисты и риелторы ждут снижения цен на квартиры из-за военной спецоперации РФ на Украине. Риелтор, руководитель департамента сопровождения сделок с коммерческой и жилой недвижимостью Алексей Силантьев в разговоре с URA.RU заявил о заморозке рынка жилья в России. По рассказам опрошенных экспертов с 5 марта спрос на новостройки в России упал на 15%, на вторичное жилье — на 12%.